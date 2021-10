6 Nilai Warisan Eka Tjipta Jadi Kiat Sukses Sinar Mas

Kamis, 7 Oktober 2021 | 12:31 WIB

Para pekerja Sinar Mas Agribusiness and Food berpartisipasi menjadi peserta Vaksinasi Gotong Royong Covid-19 di di pabrik Sinar Mas Agribusiness and Food di Marunda, Kabupaten Bekasi, Selasa 18 Mei 2021. Hampir 600 karyawan pabrik yang dikenal sebagai Marunda Refinery ini akan mendapatkan injeksi vaksin Sinopharm, kemudian secara bertahap menjangkau hingga 3.000 karyawan. Presiden Joko Widodo memantau secara virtual vaksinasi di pabrik sekaligus pusat penelitian produk pangan dan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit ini, terhubung dengan aktivitas serupa di-19 perusahaan. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)

Jakarta, Beritasatu.com – Kelompok usaha papan atas di Tanah Air Sinar Mas merayakan HUT ke-83 tahun pada Rabu, 6 Oktober 2021. Dalam perjalanannya, Grup Sinar Mas juga telah berekspansi ke berbagai negara. Grup yang didirikan Eka Tjipta Widjaja ini memiliki tujuh lini bisnis yang bergerak di pulp and paper, agribusiness and food, jasa keuangan, telekomunikasi, developer and real estate, energi, serta infrastruktur. Sinar Mas tak hanya aktif dalam CSR, namun juga membantu UMKM. Sinar Mas dalam ulang tahun 83 tahun telah mengabdi kepada bangsa dan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Kini, Sinar Mas telah mempekerjakan hingga 400.000 karyawan.

Menurut Board Member Sinar Mas Franky O Widjaja, sukses Grup Sinar Mas menjadi perusahaan papan atas dan bertahan hingga usia 83 tahun ini karena dilandasi oleh 6 nilai warisan Eka Tjipta Widjaja, sang pendiri.

“Dalam berkarya di Indonesia, Sinar Mas telah berkontribusi pada bangsa dan masyarakat selama 83 tahun perusahaan berdiri. Perusahaan berkembang besar didasarkan pada enam landasan nilai yang diwariskan pendiri Eka Tjipta Widjaja,” ujarnya dalam diskusi Forum Dialog HUT ke-83 Sinar Mas Economic Outlook 2022 bertajuk “Sinergi Korporasi dan Pemerintah dalam Memulihkan Ekonomi Nasional”, Rabu (6/10/2021).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Calon Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, Board Member Sinar Mas Franky O Widjaja, Ketua Umum Kadin Indonesia M Arsjad Rasjid, Managing Director Sinar Mas Saleh Husin, Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera yang mewakili Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Bambang PS Brodjonegoro. Sebagai moderator Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu

Enam landasan nilai ini mencakup integritas, sikap positif, inovatif, dan komitmen. Selain itu, perbaikan berkelanjutan dan loyal.

“Kami senantiasa bersyukur kepada pendiri Sinar Mas, ayah kami tercinta Bapak Eka Tjipta Widjaja, yang telah menanamkan landasan yang kuat dan filosofi kehidupan sebagai navigator bagi seluruh keluarga besar Sinar Mas untuk dapat terus berkarya dan berkontribusi. Beliau tidak bosan-bosan mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga integritas, beberapa pun sulitnya kondisi kita jangan pernah meninggalkan. Kepercayaan dan nama baik adalah modal terpenting bahkan melebihi nyawanya,” ucap Franky.

Bertekad bulat untuk menangani pekerjaan, serta pantang menyerah hingga tuntas adalah sikap positif yang diwariskan Eka Tjipta Widjaja. Kesulitan apa pun yang dihadapi pasti bisa diatasi, asal punya komitmen untuk menyelesaikannya. Pada zamannya, Eka Tjipta Widjaja tidak pernah berhenti berinovasi, misalnya untuk mengurangi susut kopra. Saat teman pedagang lainnya asyik bermain kartu, Eka Tjipta sangat tekun menemani kuli angkut sehingga susut kopra miliknya hanya 3%, sementara pedagang lainnya 8%.

“Bahkan, ada cerita saat musim hujan dan jalanan becek dan banjir, bukan Pak Eka yang menaiki sepeda, tetapi sepeda yang menaiki Pak Eka. Beliau juga sangat menghargai loyalitas, terutama mereka yang ikut berjuang bersama di masa-masa sulit,” tuturnya.

