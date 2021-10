IPO di Indonesia Berpotensi Tertinggi 4 Tahun Beruntun di ASEAN

Kamis, 7 Oktober 2021 | 13:27 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Pencatatan umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diyakini masih akan menjadi tertinggi di ASEAN pada tahun ini. Pasalnya, BEI masih memegang 24 jumlah calon perusahaan yang akan IPO di pipeline pada sisa tahun 2021. Jika terwujud, BEI akan menjadi bursa yang paling banyak kedatangan perusahaan tercatat selama 4 tahun berturut-turut.

BACA JUGA BEI Berharap Perusahaan yang Sudah Delisting Bisa Balik Lagi

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi menyebutkan, hingga awal Oktober 2021, pasar modal mendapat tambahan emiten baru sebanyak 38 emiten. Dari IPO yang digelar selama masa pandemi, terdapat dana Rp 32,15 triliun yang terkumpul. Sehingga hingga kini ada 750 emiten di BEI. Sementara berdasarkan data EY Global IPO Trend Report, Indonesia masih masuk ke dalam 10 besar aktivitas pencatatan saham tertinggi di dunia selama 3 tahun berturut-turut, 2018-2020.

“Menurut laporan periode kuartal II 2021 sampai saat ini kita masih yang tertinggi di bursa ASEAN. Pertumbuhan ini diharapkan masih positif di akhir 2021, mengingat saat ini di pipeline ada 24 calon perusahaan tercatat. Mudah-mudahan 24 calon perusahaan tercatat itu bisa listed di 2021,” katanya dalam virtual press conference SimInvestLab “Fast Track to Become First Class Investor”, Kamis (7/10/2021).

Kenaikan itu, sambung Inarno juga diikuti bertambahnya jumlah investor. Hingga Agustus 2021 ada 2,69 juta investor saham dan 6,1 juta investor pasar modal, atau naik 59% untuk saham dan 57% untuk pasar modal dari akhir tahun 2020. “Belum sampai akhir tahun, hingga akhir Agustus telah tercatat ada tambahan 1 juta investor,” sebut dia.

Investor ritel kini sudah mendominasi 48% dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Rp 9,2 triliun di 2020. Persentase ini melonjak untuk pertama kali di atas 40% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini berlanjut pada 2021 dimana kontribusi investor ritel mencapai 60% di akhir Agustus 2021. Dari segi usia juga didominasi generasi muda dengan rentang 18-25 tahun.

Inarno mengatakan guna mendorong jumlah investor, BEI aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan. Misalnya pada 14-16 Oktober menggelar Capital Market Expo & Summit 2021, bersamaan dengan peringatan Bulan Inklusi Keuangan. BEI sendiri hingga akhir Agustus sudah melangsungkan 6.277 kegiatan edukasi di mana 98% dilakukan secara daring dengan jumlah peserta 668.000 orang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily