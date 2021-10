Target Peningkatan Produksi Migas Terkendala Investasi

Kamis, 7 Oktober 2021 | 16:36 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Optimisme pemerintah optimistis mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) terkendala penurunan investasi di sektor migas dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal tercapainya target produksi minyak 1 juta BOPD akan menekan impor minyak dari 1,1 juta BOPD menjadi 324.000 BOPD dan menghemat devisa dari 2021 hingga 2040 sebesar US$ 14,1 miliar per tahun.

“Investasi migas di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia bahwa di tengah upayanya meningkatkan target produksi, sebelum tahun 2030 dengan produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 miliar BSCFD,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji saat menjadi pembicara pada PYC International Energy Conference 2021 bertema "The Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future” yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) secara daring, pada Kamis (7/10/2021).

BACA JUGA Jokowi Ingin Produksi Minyak Indonesia Ditingkatkan

Tutuka mengatakan, sejak tahun 1990 hingga tahun 2000-an, Indonesia telah melampaui puncak produksinya dan banyak tantangan termasuk pandemi. Di masa depan, tantangannya bagaimana mengelola industri migas pada era transisi.

“Dan, Indonesia tidak dapat terhindar dari pengaruh global, terkait investasi migas dan beberapa investasi ini juga telah beralih menuju energi bersih dan energi terbarukan,” katanya.

Menurut Tutuka, tantangan berikutnya yang akan dihadapi Indonesia adalah produksi untuk memenuhi permintaan dalam negeri seiring tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 29% sebelum tahun 2030 dan 41% melalui kerja sama internasional, termasuk pembiayaan.

“Transisi energi menjadi semakin krusial yakni kemampuannya untuk dapat dengan mudah disimpan dan ditransportasi. Dan yang penting juga emisi karbonnya,” kata Tutuka.

Ia mengatakan, sumber energi hijau yang kini meluas di sepanjang Asia Pasifik, namun gas alam masih akan tetap memainkan peran yang penting di sektor energi, termasuk di Indonesia.

BACA JUGA PGN Saka Catatkan Tambahan Produksi Migas 7.300 BOEPD di WK Pangkah

Sejak produksinya dimulai tahun 1965, penggunaan gas alam di Indonesia telah meningkat. Selain diekspor, saat ini lebih dari 60% produksi gas Indonesia.

Di dalam rencana energi nasional Indonesia, penggunaan gas alam ditargetkan sekitar 60% Cadangan gas Indonesia adalah salah satu faktor dalam menentukan target itu.

Apalagi konsumen gas terbesar di Indonesia adalah sektor industri, yaitu 28,22%, listrik 12,04%, dan industri pupuk 12,45%. Sementara itu, sekitar 20% diekspor dalam bentuk LNG dan 13,15% diekspor melalui pipa. Pada Juni 2021 konsumsi gas total 5.661 BSCFD

Untuk memenuhi permintaan di dalam negeri, khususnya untuk industri dan pembangkit listrik, pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan transmisi gas termasuk jaringan Cirebon-Semarang, juga sistem transportasi Natuna, dan Dumai –Sei Mangkei.

“Selain mengembangkan LNG jangka pendek, yang penting juga untuk mengamankan pasokan energi dengan pertimbangan geografis seperti di pulau-pulau kecil, khususnya di Bagian Timur Indonesia,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com