Industri Pengemasan dan Mesin Makanan Taiwan Jajaki Bisnis di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah perusahaan pengemasan dan proses makanan asal Taiwan menjajaki bisnis di Indonesia. Hal itu diwujudkan melalui Taipei International Packaging Industry Show (Taipei Pack) dan Taipei International Food Processing Machinery Show (Footech Taipei) yang digelar di Mall Kelapa Gading, Jakarta pada 14-17 Oktober 2021. Ajang ini akan mempertemukan pelaku industri Taiwan dengan konsumen di Indonesia.

"Pameran ini menghadirkan mesin otomatisasi berkualitas tinggi serta mesin kemasan terbaru yang menggabungkan ide ramah lingkungan, desain, inovasi dan teknologi dari Taiwan," kata Director of Taiwan Trade Center Jakarta, Tony Lin dalam keterangan tertulisnya Kamis (7/10/2021).

Dia mengatakan dengan menghadirkan teknologi cerdas dan inovatif, Taipei Pack dan Foodtech Taipei membangun rantai pasokan Taiwan dari hulu hingga hilir. Perusahaan industri Taiwan menyediakan layanan pengemasan terintegrasi dan rendah polusi sesuai kebutuhan konsumen. "Perusahaan Taiwan berupaya memenuhi permintaan konsumen melalui teknologi digital terbaru dan menggabungkan otomatisasi serta kecerdasan," kata dia.

Acara yang disponsori Bureau of Foreign Trade (BOFT) Ministry of Economics Affairs (MOEA) Taiwan dan diselenggarakan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ini menghadirkan produsen mesin makanan asal Taiwan Chung Shen Food Machinery Co, Ltd, Seng Din Industrial Co, Ltd, Ruei Hann Machinery Co,Ltd, Allen Plastic Industries Co.,Ltd, Ri Way Enterprise Co, Ltd hingga Win Shine Machinery Co, Ltd.

Acara pameran di Jakarta kali ini mengumpulkan mesin pengolah makanan dan mesin pengemasan Taiwan yang berkualitas tinggi. "Selain pertemuan bisnis online 2 hari pertama, mesin pengolahan makanan dan pengemasan dalam bentuk contoh dan video akan ditampilkan di lokasi selama 4 hari," kata dia.

