Vasanta Group Mulai Pembangunan Kota Mandiri Shila at Sawangan

Kamis, 7 Oktober 2021 | 20:41 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Kiri ke kanan: Chief Development Officer Shila at Sawangan Aditya Wisnu Wardhana, Director PT Diamond Development Indonesia Yusuke Onodera dan Chief Marketing Officer Shila at Sawangan Denny Asalim saat Virtual Press Conference Groundbreaking Shila at Sawangan Klaster The Grove di Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 Oktober 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan pengembang properti, Vasanta Group memastikan hand over atau serah terima klaster pertama Shila at Sawangan, bakal lebih cepat dari target yang dijanjikan seiring percepatan pembangunan proyek.

Shila at Sawangan merupakan salah satu proyek kemitraan strategis kedua antara Vasanta Group dan Mitsubishi Corporation

"Tidak sampai 3 bulan sejak dimulainya penjualan klaster pertama Shila at Sawangan, kami telah memulai pembangunan klaster The Grove," ujar Chief Marketing Officer Shila at Sawangan, Denny Asalim, saat groundbreaking klaster the Grove, di lokasi proyek Shila at Sawangan, Kamis (7/10/2021).

BACA JUGA Mitsubishi Corporation Gandeng Vasanta Group Garap Kota Mandiri di Sawangan

Mulai dipasarkan sejak Juni 2021, klaster pertama The Grove pada proyek township atau kota mandiri Shila at Sawangan telah habis terjual hanya dalam waktu tiga bulan pertama.

Klaster The Grove mencatatkan penjualan yang luar biasa, dimana 201 unit rumah tapak yang ada di klaster pertama ini telah terjual habis. The Grove merupakan klaster perdana di Shila at Sawangan, yang merupakan township development baru seluas 102 hektare.

Denny menjelaskan, Klaster The Grove memiliki rancangan desain eksklusif, dimana penghuni disuguhkan pemandangan greenery dengan central garden klaster, pepohonan sepanjang jalan masuk serta dua tipe rumah dengan desain arsitektur berkesan mewah, The Courtyard dan The Terrace.

BACA JUGA Garap Kota Baru, Vasanta Gandeng Mitsubishi Corporation

"Adapun harga rumah tapak yang dipasarkan mulai dari Rp 1,3 miliar sampai dengan Rp 3,4 miliar, menjadikan Shila at Sawangan proyek premium di wilayah Sawangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembeli. Kami optimistis untuk segera meluncurkan klaster kedua yang akan dimulai dalam waktu dekat," jelasnya.

Menurut Denny, dengan dimulainya groundbreaking ini, pembangunan The Grove dicanangkan akan selesai dan bisa memulai serah terima di Desember 2022, atau lebih cepat 9 bulan dari yang dijanjikan.

"Bersama Mitsubishi Corporation, kami ingin berkontribusi lebih untuk masyarakat di Sawangan dan sekitarnya, dengan memberikan konsep perumahan yang berkualitas dan inovatif serta fasilitas yang lengkap untuk semua gaya hidup di tengah suasana pemukiman tepi danau premium yang dikelilingi oleh area terbuka hijau yang asri," tandasnya.

BACA JUGA Sinar Mas Land Gandeng Mitsubishi Corporation

Chief Development Officer Shila at Sawangan, Aditya Wisnu Wardhana, menjelaskan, Shila at Sawangan akan menjadi pusat perumahan dan kawasan komersial baru di selatan Jakarta, terdiri dari low-rise apartment, suasana hunian di tepi danau yang eksklusif serta anak sungai pribadi dan pemandangan pegunungan yang indah.

Direktur PT Diamond Development Indonesia (PT DDI), sebagai anak perusahaan resmi Mitsubishi Corporation di Indonesia, Yusuke Onodera, menyatakan, sangat senang bekerja sama dengan Vasanta Group setelah proyek sebelumnya yang pertama di Vasanta Innopark

"Kami optimistis produk Shila at Sawangan dapat sukses dan diterima baik oleh market Indonesia," kata Yusuke.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com