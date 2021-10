Dukung Pemulihan Ekonomi, Kemenlu Garap Pasar Eropa Tengah dan Timur

Kamis, 7 Oktober 2021 | 21:57 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut geliat perekonomian pascapandemi Covid-19, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggarap pasar potensial bagi Indonesia di kawasan Eropa tengah dan timur melalui pelaksanaan Forum Bisnis Indonesia-Eropa Tengah dan Timur (Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum) atau INACEE Business Forum, Kamis (7/10/2021).

Forum yang bertemakan “Doing Business with Indonesia: Asia’s Economic Power House” itu diselenggarakan secara daring dihadiri para pelaku usaha dari Indonesia dan 20 negara Eropa Tengah dan Timur. Forum bisnis ini didukung Kementerian Perdagangan, Kadin Indonesia, serta perwakilan RI di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

BACA JUGA Dukung Pemulihan Ekonomi, Kemenlu Gelar INACEE Business Forum

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu, Duta Besar Ngurah Swajaya mengatakan, INACEE Business Forum yang pertama ini akan menjadi jembatan bisnis antara Indonesia dan 20 negara kawasan Eropa tengah dan timur. Negara-negara itu memiliki potensi bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata.

“Kami mengundang para pelaku usaha Indonesia, termasuk sektor UMKM, untuk ikut serta pada INACEE Business Forum ini,”, ujar Ngurah Swajaya. Semua peserta yang berminat dapat mendaftar melalui platform digital yang dikembangkan Kemenlu, yaitu INA-ACCESS (ina-access.com).

INACEE Business Forum dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menghadirkan pembicara kunci Menteri Perdagangan M Luthfi serta diisi kegiatan seminar bsnis dan one on one business matching. Seminar bisnis menghadirkan para panelis dari Indonesia, perwakilan Eurasian Economic Commission (EEC), Central European Free Trade Agreement (CEFTA), Hongaria, Rusia dan Ukraina.

BACA JUGA KKP dan Kemenlu Gelar Pelatihan Internasional Akuakultur

Sejumlah kesepakatan kerja sama bisnis antara perusahaan Indonesia dengan mitranya dari kawasan Eropa tengah dan timur akan ditandatangani pada INACEE Business Forum tersebut.

Menurut Ngurah Swajaya, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan aktivitas bisnis yang signifikan sepanjang 2020, namun pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada pertengahan 2021 sejalan dengan penanganan Covid-19 yang semakin baik dengan ditopang pelaksanaan vaksinasi massal. Dalam kaitan ini, Kemenlu memanfaatkan momentum geliat pertumbuhan ekonomi dengan mempertemukan pebisnis Indonesia dengan rekan mereka di 20 negara Eropa tengah dan timur secara daring melalui platform digital INA-ACCESS.

“Kawasan Eropa tengah dan timur merupakan pasar nontradisional dan memiliki potensi kerja sama besar yang perlu kita optimalkan,” tambah Ngurah. Kerja sama perdagangan Indonesia dengan 20 negara di kawasan Eropa tengah dan timur cenderung meningkat sepanjang 2021.

BACA JUGA Menlu Retno Resmikan Platform Digital Forum Bisnis INA-LAC

Dibandingkan periode yang sama 2020, pada periode Januari-Juli 2021 nilai perdagangan Indonesia dengan 20 negara di kawasan Eropa tengah dan timur mengalami kenaikan sebesar 25% menjadi US$ 4,3 miliar dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Mitra dagang terbesar Indonesia adalah Rusia, Turki, dan Polandia.

Sementara itu, kawasan Eropa tengah dan timur yang juga menjadi anggota Uni Eropa saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Hal ini tidak hanya menjadi potensi pasar bagi Indonesia, namun juga sumber investasi ke Indonesia.

Ekspor Indonesia ke kawasan sebesar US$ 2,8 miliar, naik lebih dari 52% dibandingkan periode yang sama 2020. Ekspor terbesar Indonesia ke Rusia, Turki, dan Polandia dengan produk-produk ekspor unggulan antara lain produk elektronik dan komponennya, minyak sawit, produk perikanan, kopi, alas kaki, furnitur, dan karet.

Platform digital INA-ACCESS (ina-access.com) dikembangkan sebagai sarana menjembatani interaksi bisnis yang efisien, terutama pada masa pandemi, di saat sebagian besar perjalanan bisnis masih belum dapat dilaksanakan. Pameran produk secara virtual atau melalui katalog elektronik ini disediakan bagi pengusaha mancanegara, khususnya kawasan Eropa dan Amerika.

Platform digital ini menampilkan showcase produk ekspor yang diisi oleh sekitar 760 perusahaan dengan lebih dari 4.000 jenis produk ekspor potensial. Sebanyak 60% dari perusahaan tersebut adalah pelaku usaha UMKM. Selain itu, platform memiliki 727 visitor yang memiliki perhatian terhadap sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Platform ini juga menampilkan potensi investasi dengan menampilkan ready to invest projects yang dikurasi oleh Kementerian Investasi dan Bank Indonesia dan secara langsung dapat diakses secara daring. Platform ini juga menghubungkan pengusaha di dalam jejaring pertemuan virtual dengan fasilitasi Kemenlu dan perwakilan RI di negara Eropa tengah dan timur.

“Silakan para pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM, untuk bergabung dengan platform INA-ACCESS ini secara gratis untuk mempomosikan produk serta berkomunikasi dan menjalin kerja sama bisnis dengan mitra dari luar negeri,” ujar Ngurah Swajaya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com