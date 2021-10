Menteri PPPA Percepat Pemberdayaan Perempuan Lewat Ekonomi Digital

Jumat, 8 Oktober 2021 | 05:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memperkuat pemberdayaan perempuan melalui ekonomi digital dan inklusi keuangan untuk memulihkan ekonomi nasional maupun global khususnya di ASEAN di tengah pandemi Covid-19.

“Indonesia adalah negara anggota ASEAN dengan jumlah populasi terbanyak, dimana perempuan mengisi hampir setengahnya. Dari jumlah perempuan tersebut, 54% di antaranya berada pada usia produktif. Oleh karenanya, perempuan berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi jika diberikan kesempatan luas dan dukungan yang baik,” ungkap Menteri Bintang dalam Webinar Internasional Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women: ‘Women’s Participation in the Digital Economy’ yang dilaksanakan Kementerian PPPA bekerja sama dengan MicroSave Consulting (MSC) Kamis (7/10/2021).

Menteri Bintang menjelaskan dalam menghadapi dampak pandemi, perempuan perlu melakukan strategi dalam mempertahankan usahanya melalui pemanfaatan digitalisasi. “Kita menyadari bahwa internet adalah kesempatan untuk meningkatkan usaha. Data menunjukkan 54% wirausaha mikro yang dimiliki perempuan sudah menggunakan internet, dibandingkan 39 persen wirausaha mikro yang dimiliki laki-laki,” tambah Menteri Bintang.

Di samping itu, Menteri Bintang menuturkan perempuan juga mengambil langkah strategis dalam melakukan diversifikasi produk. “Dalam hal literasi finansial, kami mempunyai tren positif dimana ada peningkatan kepemilikan akun yang setara yaitu sebesar 6% antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun lalu, juga terdapat peningkatan penggunaan jasa finansial pada perempuan. Hal ini merupakan awal yang baik bagi kami untuk mendorong inklusi finansial menuju kesetaraan gender dalam sektor tersebut,” tutur Menteri Bintang.

Kementerian PPPA melakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan peran perempuan khususnya di bidang ekonomi, yaitu menetapkan gender sebagai isu sentral dalam strategi nasional inklusi finansial; berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pelatihan wirausaha yang sensitif gender dan pendampingan usaha; mendukung UMKM perempuan untuk bertahan; dan mendukung akses terhadap kredit bunga rendah. "Kementerian PPPA telah berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan digital bagi wirausaha perempuan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan dalam menangani berbagai kerentanan dan dampak negatif yang dihadapi perempuan di masa pandemi, penting melakukan investasi pada teknologi digital dan literasi keuangan guna meningkatkan kesiapan diri perempuan dan keluarga. Sri Mulyani menilai perempuan merupakan agen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika perempuan diberikan akses setara khususnya dalam ekonomi digital dan akses finansial, maka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan menghindari keluarga dari kemiskinan, tapi juga turut menumbuhkan perekonomian bangsa.

Sementara Wakil Ketua ASEAN Comittee on Women (ACW) sekaligus Deputi Bidang Kesetaran Gender Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin mengungkapkan partisipasi perempuan dalam meraih akses yang lebih tinggi semakin dibutuhkan di ASEAN, seperti keterampilan dan karir berbasis digital, akses kewirausahaan berbasis digital dan akses kepemimpinan dalam ekonomi digital baik di sektor swasta maupun publik.

Special Advisor to The President of the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, (ERIA), Akiko Yamanaka memaparkan berdasarkan data ERIA, perempuan merupakan minoritas dalam bidang pekerjaan berbasis teknologi di ASEAN. Perempuan di kawasan ASEAN cenderung mendominasi bidang non-sains dan memiliki peran terbatas dalam pekerjaan berbasis teknologi canggih yang membutuhkan tingkat keterampilan lebih tinggi dan upah lebih baik.

Country Director MicroSave Consulting, Grace Retnowati mengatakan lemahnya inklusivitas gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan pasca-pandemi dapat semakin mengasingkan peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sumber: BeritaSatu.com