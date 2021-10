Gagal Bayar AS Terhindari, Wall Street Menguat

Jumat, 8 Oktober 2021 | 07:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (7/10/2021). Senat akhirnya sepakat untuk menaikkan plafon utang AS untuk jangka pendek.

Dow Jones Industrial Average naik 0,98% ke 34.754,94. S&P 500 naik 0,83% ke 4.399,76. Nasdaq naik 1,05% ke 14.654,02.

Saham-saham mencapai nilai tertinggi dalam sesi perdagangan hari ini ketika Ketua Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Senat mencapai kompromi untuk menaikkan plafon utang, sehingga gagal bayar Pemerintah AS dapat dihindari untuk sementara waktu. Sebelumnya Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan legislator bahwa Pemerintah AS akan kehabisan dana pada 18 Oktober dan jika tidak ada kenaikkan plafon utang, maka AS berisiko terjebak dalam resesi lagi.

BACA JUGA Bursa Asia Dibuka Positif Lanjutkan Penguatan Wall Street

Tarik ulur Republikan dengan Demokrat soal plafon utang menjadi sentimen yang membayangi pergerakan pasar sepekan ini. Schumer mengatakan bahwa hari itu juga Senat akan meloloskan kenaikan plafon utang yang akan mendanai Pemerintah AS hingga awal Desember.

Dari pergerakan saham, sektor teknologi menguat. Twitter naik 4,4%, Nvidia naik 1,8%, AMD naik 2,7%. Saham terkait pembukaan kembali ekonomi juga menguat. General Motors naik 4,7%, Costco naik 0,8%.

Dari sentimen data ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan klaim pengangguran mingguan pekan lalu turun dibandingkan pekan sebelumnya. Klaim pengangguran pekan lalu sebesar 326.000, di bawah estimasi survei Dow Jones 345.000, dan di bawah angka pekan sebelumnya di 364.000.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com