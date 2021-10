Bursa Eropa Menguat Ditopang Sentimen Plafon Utang AS

Jumat, 8 Oktober 2021 | 08:07 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Kamis (7/10/2021), di tengah pekan yang bergejolak di pasar modal global.

Indeks Stoxx 600 naik 1,6%, DAX Jerman naik 1,85%, FTSE Inggris naik 1,17%, FTSE MIB Italia naik 1,51%.

Perdagangan bergerak volatil di awal Oktober ini. Sentimen dipengaruhi kenaikan yield SBN AS, tekanan inflasi, hingga risiko gagal bayar utang AS.

Ketua Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Senat mencapai kompromi untuk menaikkan plafon utang, sehingga gagal bayar Pemerintah AS dapat dihindari untuk sementara waktu. Sebelumnya Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan legislator bahwa Pemerintah AS akan kehabisan dana pada 18 Oktober dan jika tidak ada kenaikkan plafon utang, maka AS berisiko terjebak dalam resesi lagi.

Dari sentimen data, produksi industri Jerman bulan Agustus turun lebih buruk dari perkiraan akibat gangguan rantai pasok. Produksi Jerman Agustus turun 4% dari bulan sebelumnya, setelah sempat naik 1,3% di bulan Juli. Angka Agustus juga lebih buruk dari survei Reuters di 0,4%.

