Harga Minyak Naik Lagi, AS Tidak Akan Gunakan Cadangan Darurat

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Kamis (7/10/2021). Pasar menilai bahwa AS tidak akan mengeluarkan cadangan darurat atau melarang ekspor untuk mengatasi masalah persediaan minyak yang ketat.

Harga minyak mentah Brent naik 1,1% ke US$ 81,95 per barel. Harga minyak mentah WTI naik 1,1% ke 78,3 per barel. Pagi ini di Asia, Brent naik 0,85% ke US$ 82,65. WTI naik 1,01% ke US$ 79,09.

Kementerian Energi AS mengatakan ada banyak cara untuk mengatasi persediaan minyak di pasar yang menipis, selain menggunakan cadangan darurat atau Strategic Petroleum Reserves (SPR) atau melarang ekspor minyak.

Pemerintah AS meminta produsen minyak untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. SPR biasanya hanya digunakan ketika ada bencana alam atau gangguan lain.

Harga minyak mentah menguat akhir-akhir ini berkat keputusan OPEC+ mempertahankan kenaikan produksi. OPEC+ pada Juli lalu setuju untuk menambah produksi minyak sebesar 400.000 bph per bulan hingga April 2022, dalam rangka mengurangi kesepakatan pemangkasan produksi minyak 5,8 juta bph yang terpaksa diambil karena lemahnya permintaan akibat pandemi.

