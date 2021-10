IHSG Berpotensi Menguat Terbatas, Simak Rekomendasi Saham Ini

Jumat, 8 Oktober 2021 | 08:42 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan, Jumat (8/10/2021), diproyeksikan cenderung menguat secara terbatas.

Dalam riset harianya, MNC Sekuritas menjelaskan, saat ini indeks sedang berada di akhir wave [v] dari wave A pada label hitam atau akhir wave (iii) pada label merah. Dengan demikian, posisi IHSG akan cenderung menguat terbatas dan rawan terkoreksi dalam jangka pendek.

"Adapun area koreksi IHSG berada pada rentang area 6,350-6,400 terlebih dahulu," jelas MNC Sekuritas, Jumat (8/10).

Untuk diketahui, pada perdagangan Kamis (7/10), IHSG ditutup cenderung flat ke level 6,416. Adapun cermati indeks dengan level support 6,263, 6,148 dan resistance di level 6,504 dan 6,689.

Lebih lanjut, agar tetap cuan, terapkan strategi buy on weakness pada saham-saham sebagai berikut;

MEDC - Buy on Weakness (570)

Pada perdagangan kemarin (7/10), MEDC ditutup terkoreksi agresif sebesar 6,6% ke level 570 dan diikuti dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, saat ini posisi MEDC sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [iii] dari wave 3. Manfaatkan koreksi yang terjadi pada MEDC untuk melakukan BoW dan skenario ini berlaku bila MEDC masih bergerak di atas 520.

Buy on Weakness: 540-570

Target Price: 600, 650

Stoploss: below 520

IRRA - Buy on Weakness (1,865)

Kemarin (7/10), IRRA ditutup menguat 3,3% ke level 1,865, pergerakan IRRA pun sudah menembus dari MA60-nya. Posisi IRRA diperkirakan sedang berada di awal wave [iii] dari wave C dari wave (B) dan akan lebih terkonfirmasi bila IRRA mampu break resistance di 1,910.

Buy on Weakness: 1,825-1,865

Target Price: 2,100, 2,400

Stoploss: below 1,740

ACES - Buy on Weakness (1,450)

ACES ditutup kembali menguat sebesar 2,8% ke level 1,450 pada perdagangan kemarin (7/10), penguatan ACES pun tertahan oleh resistance trendline yang terbentuk. Kami perkirakan, saat ini posisi ACES sudah berada di akhir wave 1 dari wave (3) sehingga penguatannya akan relatif terbatas dan rawan koreksi membentuk wave 2. Manfaatkan koreksi ACES ini untuk melakukan BoW selama masih bergerak di atas 1,290.

Buy on Weakness: 1,350-1,420

Target Price: 1,520, 1,620

Stoploss: below 1,290

BBRI - Buy on Weakness (4,120)

BBRI ditutup di level 4,120 pada perdagangan kemarin (7/10) dan penguatan BBRI masih tertahan oleh MA200-nya. Saat ini, posisi BBRI diperkirakan sudah berada di akhir wave [iii] dari wave A dari wave (B). Hal tersebut berarti, penguatan BBRI diperkirakan relatif terbatas dan rawan koreksi membentuk wave [iv]. Manfaatkan koreksi ini untuk BoW.

Buy on Weakness: 3,920-4,060

Target Price: 4,300, 4,400

Stoploss: below 3,860

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily