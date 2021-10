Bursa Asia Dibuka Menguat, Investor Cermati Sektor Properti Tiongkok

Jumat, 8 Oktober 2021 | 08:59 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan pagi ini, Jumat (8/10/2021), mengikuti penutupan Wall Street sebelumnya yang positif setelah Senat setuju menaikkan plafon utang AS.

Nikkei 225 Tokyo naik 2,02%, indeks komposit Shanghai naik 0,78%, Hang Seng Hong Kong naik 0,57%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,84%, Kospi Korsel turun 0,04%, Straits Times Singapura naik 0,08% ke 3.103.

Pasar modal Tiongkok kembali dibuka setelah libur panjang. Pelaku pasar bakal mengawasi sektor properti yang mulai merasakan dampak krisis utang China Evergrande Group.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (7/10/2021). Senat akhirnya sepakat untuk menaikkan plafon utang AS untuk jangka pendek.

Dow Jones Industrial Average naik 0,98% ke 34.754,94. S&P 500 naik 0,83% ke 4.399,76. Nasdaq naik 1,05% ke 14.654,02.

Saham-saham mencapai nilai tertinggi dalam sesi perdagangan hari ini ketika Ketua Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Senat mencapai kompromi untuk menaikkan plafon utang, sehingga gagal bayar Pemerintah AS dapat dihindari untuk sementara waktu. Sebelumnya Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan legislator bahwa Pemerintah AS akan kehabisan dana pada 18 Oktober dan jika tidak ada kenaikkan plafon utang, maka AS berisiko terjebak dalam resesi lagi.

Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Kamis (7/10/2021). Pasar menilai bahwa AS tidak akan mengeluarkan cadangan darurat atau melarang ekspor untuk mengatasi masalah persediaan minyak yang ketat.

Pagi ini di Asia, Brent naik 0,85% ke US$ 82,65. WTI naik 1,01% ke US$ 79,09.

