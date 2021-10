Maybank Sekuritas: Tren ESG Akan Jadi Arus Utama

Jumat, 8 Oktober 2021 | 09:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com — Maybank Sekuritas Indonesia meyakini peluang berkembangnya environmental and social governance (ESG) di Indonesia masih sangat besar seiring dengan program-program pemerintah maupun otoritas dalam hal keberlanjutan.

Program-program tersebut adalah produksi mobil dan motor listrik yang diprediksi akan mencapai 2 juta unit pada tahun 2025, atau sebanding dengan 20% dari target produksi nasional. Pada tahun 2030, prediksi dari produksi ini akan meningkat hingga 3,05 juta unit.

Kemudian, rencana pemerintah dalam mengembangkan industri baterai akan mencangkup 3 pilar utama, diantaranya pertambangan, produksi baterai, dan stasiun pengisi baterai. Estimasi total investasi tersebut dapat mencapai lebih dari US$ 20 miliar.

Selanjutnya, peluang green financing yang masih belum dimaksimalkan sepenuhnya setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi penerbitan obligasi hijau (green bond), dengan minimum 70% dari hasilnya akan digunakan untuk membiayai bisnis ramah lingkungan.

“Maybank Sekuritas Indonesia percaya bahwa tren ESG akan semakin mainstream dalam kurun tiga hingga lima tahun ke depan. Selain itu, untuk membimbing para investor memasuki trennya, kami pada tahun ini telah menerbitkan 80 halaman laporan analisis riset mengenai ESG di Indonesia dalam bentuk ESG Compendium,” jelas Presiden Direktur Mayabank Sekuritas Indonesia Willianto le dalam webinar Maybank Sekuritas belum lama ini.

ESG bukanlah hal yang baru di Indonesia, baik dalam hal makro maupun kebijakan pemerintah. Hal ini juga telah menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dari United Nations.

Dalam pemerintahannya, Presiden Jokowi juga menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2040. Salah satu prioritas dalam rencana tersebut ialah untuk meningkatkan produksi energi terbarukan, dengan melibatkan berbagai pihak baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Salah satu pihak BUMN yang terlibat dalam rencana energi terbarukan adalah MIND ID yang terlibat dalam kerjasama pembentukan perusahaan Indonesia Battery Corporation (IBC) bersama dengan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

IBC dibentuk dengan memiliki road map yang bertujuan melakukan aliansi strategis dalam hal teknologi untuk IP produk ke dalam perusahaan korporasi global, khususnya yang sudah menjadi brand dan trendsetter serta memiliki brand image yang baik di dalam kendaraan listrik di dunia.

“Kita melakukan lompatan-lompatan di dalam portofolio bisnis ini, di samping kita memperkuat hulu nya yang berafiliasi dengan Antam untuk melakukan take over nikel sebagai bahan baku IBC,” ujar Director of Institutional Relations Mining Industry Indonesia Dany Amrul Ichdan dalam webinar Maybank Sekuritas Indonesia, Kamis (7/10).

Dany menambahkan, pihaknya juga membuka peluang untuk off taker dari perusahaan lain, namun tentu Antam sebaga salah satu shareholder memiliki komitmen untuk memberikan nikel dalam waktu jangka panjang terhadap keberlangsungan dari IBC.

Untuk mencapai lompatan bisnis tersebut, MIND ID tengah melakukan strategic alliance dengan perusahaan yang sudah memproduksi mobil listrik secara global, di mana IBC akan masuk di dalamnya dan memiliki sahamnya sebagai shareholder di perusahaan tersebut.

“Strategic alliance sudah dijalankan oleh pemerintah dan IBC, saat ini dalam proses finalisasi dari kesepakatan jual belinya atau finalisasi dari due dilligance-nya,” ujar dia.

