INACEE Business Forum Bawa Manfaat Konkret untuk Perdagangan Indonesia–Bulgaria

Jumat, 8 Oktober 2021 | 10:21 WIB

Oleh : LES

Penandatanganan letter of intent (LoI) kerja sama antara PT Rodamas Inti Internasional dan PICCO, Ltd Bulgaria di sela pelaksanaan INACEE Business Forum di Jakarta, 7 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Hubungan perdagangan antara Republik Indonesia dan negara-negara kawasan Eropa Timur terus mengalami perkembangan signifikan. Berbagai penandatanganan kerja sama maupun upaya menemukan pasar baru terus dijalin untuk meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Eropa Timur, terlebih khusus Bulgaria.

Salah satu langkah konkret terlihat dengan adanya penandatanganan letter of intent (LoI) kerja sama antara PT Rodamas Inti Internasional dan PICCO, Ltd Bulgaria dalam pembelian produk kelapa, khususnya tepung kelapa dan produk lainnya di sela pelaksanaan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INACEE Business Forum) di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

“Penandatanganan kerja sama kedua pihak ini sangat menggembirakan. Kami optimistis tindak lanjut kesepakatan ini dapat menyumbang angka perdagangan per tahun antara 1 - 1,5 juta Dolar AS,” kata Duta Besar RI untuk Bulgaria Iwan Bogananta, yang menyaksikan langsung penandatanganan letter of intent (LoI) antara PT Rodamas Inti Internasional dan PICCO.

Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INACEE) 2021 merupakan sebuah forum bisnis yang diinisiasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri dengan tema ‘Doing Business with Indonesia: Asia’s Economic Powerhiuse’.

Iwan Bogananta melanjutkan, pihaknya semakin gembira karena selain kerja sama Rodomas dan PICCO, pada kesempatan INACEE Business Forum juga berlangsung penanatanganan kesepakatan antara Idea Group Bulgaria dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia.

“Kami senang adanya deal antara kedua pihak, terutama adanya pembelian bulu mata dan saus barbeku lokal asal Yogyakarta,” kata Iwan.

Sumber: PR