Airlangga Dorong Perusahaan Terapkan GRC dan GCG

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar perusahaan di Indonesia semakin intensif menerapkan tata kelola manajemen risiko (governance, risk, and compliance/GRC) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Ini dapat mempromosikan ekosistem bisnis yang bersih saat pandemi Covid-19 dan akhirnya bermanfaat bagi ekonomi nasional," kata Airlangga Hartarto dalam keynote speech saat TOP GRC Awards 2021 di Hotel Raffles, Jakarta seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Jumat (8/11/2021).

Airlangga mengatakan bahwa dunia dikejutkan persoalan raksasa properti Tiongkok, Evergrande, dalam persoalan gagal bayar utang. Hal ini bermula dari agresivitas ekspansi bisnis, dan utang yang tak dibarengi penilaian risiko, termasuk risiko tentang kebijakan pemerintahan. “Ini bisa berdampak sistemik dan berdampak global. Berbagai hal seperti itu dapat menjadi pelajaran bagi kita dan mengingatkan bahwa implementasi GRC, tentu dapat merespons tantangan dalam kondisi yang berubah,” kata dia.

Sejauh ini, berbagai upaya telah berlangsung mengatasi kelemahan tata kelola di Indonesia. Misalnya pembentukan Komite Nasional Kebijakan GCG di 1999 dan OJK menerbitkan peta arah tata kelola perusahaan Indonesia di tahun 2014, untuk emiten dan perusahaan publik.

Ketua Dewan Juri TOP GRC Awards 2021 Antonius Alijoyo mengatakan bahwa peranan GRC semakin penting bagi perusahaan, di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis dan ekonomi. Dengan implementasi GRC yang baik, perusahan dapat melalui masa-masa sulit, dengan baik. "Dengan semakin efektifnya implementasi GRC Indonesia, maka bisnis perusahaan akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan meningkat," kata dia.

TOP GRC Awards 2021 dengan tema “The Strategic Role of GRC for Business Continuity in Pandemic Covid 19” diselenggarakan Majalah TopBusiness bekerja sama sejumlah institusi seperti Asosiasi GRC Indonesia, Indonesia Risk Management Professional Association (Irmapa), Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran, dan pihak lain. Sejumlah perusahaan mendapat penghargaan dalam ajang ini seperti PT Jasa Raharja (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT PLN (Persero), dan lainnya.

Ketua Penyelenggara TOP GRC Awards 2021, M Lutfi Handayani, mengatakan bahwa TOP GRC Awards adalah penghargaan di bidang governance (GCG), risk (manajemen risiko), dan compliance (manajemen kepatuhan), yang paling komprehensif di Indonesia. TOP GRC Awards 2021 diikuti 880 perusahaan BUMN, perusahaan publik di pasar modal, dan swasta nasional atau multinasional.

"Tujuan penyelenggaraan ajang ini adalah mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi, secara terintegrasi," kata Lutfi yang juga Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness itu.

