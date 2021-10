Resmi, Akulaku Silvrr Indonesia Jadi Pengendali Bank Neo Commerce

Jumat, 8 Oktober 2021 | 20:51 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (sebelumnya dikenal sebagai Bank Yudha Bhakti) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pengendali (RUPSLB) Kedua telah mengesahkan PT Akulaku Silvrr Indonesia sebagai pengendali Bank Neo Commerce, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan yang diatur dalam POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

Sebelumnya per 26 Juli 2021, perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dengan nomor SR-16/PB.1/2021 perihal Rencana Pengambilalihan Saham PT Bank Neo Commerce Tbk oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia.

BACA JUGA Pengesahan Akulaku Sebagai Pengendali Bank Neo Commerce Tertunda

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan menyampaikan, dengan pengesahan Akulaku menjadi pemegang saham pengendali di Bank Neo Commerce, ia meyakini kolaborasi ini akan semakin intensif dan erat, serta akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri yang menghadirkan berbagai inovasi berkelanjutan.

“Salah satu kolaborasi yang semakin intensif adalah dalam penyaluran dana ke masyarakat. Pengalaman Akulaku dalam sisi lending menjadi nilai tambah bagi BNC sebagai bank digital sejalan dengan upaya BNC untuk memperkuat sisi lending di akhir tahun ini hingga tahun mendatang. Dukungan dari Akulaku ini semakin memperkuat ekosistem digital BNC dan membuat BNC memiliki proposisi yang berbeda dibandingkan dengan pelaku industri lainnya,” kata Tjandra Gunawan dalam keterangan resminya, Jumat (8/10/2021).

BACA JUGA Kepemilikan Saham Asabri di Bank Neo Commerce Tinggal 0,53%

PT Akulaku Silvrr Indonesia sendiri merupakan bagian dari Akulaku Group yang menyediakan layanan di bidang e-commerce dan keuangan digital yang beroperasi di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Akulaku saat ini menyediakan layanan perbankan digital, kredit konsumen, investasi digital dan broker asuransi kepada pengguna.

Direktur PT Akulaku Silvrr Indonesia Herryson menyampaikan, investasi di Bank Neo Commerce adalah bentuk komitmen perusahaan untuk memperkuat kolaborasi dan kapasitas ekosistem Akulaku dari sisi bank digital. Langkah ini adalah bagian dari rencana bisnis jangka panjang perusahaan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan konsumen.

BACA JUGA Omzet Merchant Akulaku Melonjak 50%

"Sebagai pemegang saham pengendali, Akulaku akan selalu berkomitmen dalam mendukung usaha Bank Neo Commerce terkait penambahan modal dan transformasi digital,” ujar Herryson.

Sebagai informasi, saat ini porsi kepemilikan saham di Bank Neo Commerce sebagai berikut PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar 24,98%, PT Gozco Capital Indonesia sebesar 16,53%, Yellow Brick Enterprise Ltd sebesar 11,10%, Rockcore Financial Technology Co. Ltd sebesar 6,12% dan masyarakat sebesar 41,27%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com