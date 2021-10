IPO, Nusantara Sawit Bidik Dana Rp 1,6 Triliun

Jumat, 8 Oktober 2021 | 21:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) berencana melakukan penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO) pada kuartal IV 2021 seiring bagusnya prospek bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dengan kisaran harga IPO Rp 122- Rp 150 per saham, perseroan menargetkan dana Rp 1,2 triliun dari lantai bursa,

Komisaris PT Nusantara Sawit Sejahtera, Robiyanto mengatakan perusahaan menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk melepas saham ke publik terutama melihat potensi kenaikan harga CPO menyusul bertambahnya kebutuhan minyak nabati dunia. “Harga komoditas ok, pemerintah melakukan berbagai perbaikan regulasi, perusahaan siap menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Ini menjadi dasar kami menggelar IPO,” kata dia dalam media briefing Prospek Industri Sawit Indonesia, di Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Perusahaan sudah menunjuk dua perusahaan sekuritas, yaitu PT Samuel Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sebagai penjamin emisi. “Untuk jumlah saham yang akan dilepas masih digodok terus. Kami perkirakan freefloat sekitar 40%. Kami membidik kapitalisasi pasar setelah IPO sudah mencapai Rp 4,1 triliun,” kata dia.

Robiyanto mengatakan dana hasil IPO akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan milik perkebunan, serta lahan petani sawit plasma. "Ada kebutuhan modal untuk memperkuat kapasitas usaha guna memanfaatkan peluang bisnis di industri kelapa sawit yang sangat besar, yaitu menambah pabrik kelapa sawit (PKS) dan kegiatan penelitian dan pengembangan," kata dia.

Dia mengatakan NSS perlu memperkuat riset dan pengembangan budi daya sawit untuk meningkatkan produktivitas tidak hanya di kebun milik sendiri, tetapi juga tanaman petani yang saat ini selisihnya masih jauh di bawah kebun perusahaan. “Keunggulan NSS adalah umur tanaman masih 7 tahun. Ini artinya masa produktif masih panjang. Ibaratnya sedang mekar-mekarnya,” terangnya.

NSS didirikan pada 2008 dengan lima lokasi perkebunan di Kalimantan Tengah. Perusahaan fokus memproduksi tandan Blbuah Slsegar (TBS), minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (PK) dengan standar kualitas tinggi. Dalam menjalankan bisnis, NSS memiliki kepemimpinan kuat dan manajemen sumber daya manusia yang solid. Dalam mengelola perusahaan, NSS memenuhi sertifikat penerapan program lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) melalui program (ISPO dan RSPO).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Perhepi Bustanul Arifin, mengatakan prospek industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia masih besar bahkan pada saat pandemi Covid-19. Harga minyak sawit mentah tumbuh di luar perkiraan dalam beberapa bulan terakhir. Pada April 2019, harga minyak sawit masih di level Rp 6.750 per kg. sedangkan per 24 September 2021 sudah menyentuh Rp 12.951 per kg. Turunnya kepercayaan terhadap dollar juga memunculkan spekulasi yang memicu naiknya harga minyak sawit mentah.

“Dinamika sawit global masih akan terus terjadi. Indonesia harus lebih siap menjawab tantangan dari pasar Uni Eropa dengan memperkuat diplomasi. Dari dalam negeri, perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan tata ruang wilayah dan hilirisasi, termasuk B30 yang sudah menaikkan harga CPO di dalam negeri,” paparnya.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi, terutama kepada Uni Eropa, baik pada masa krusial pandemi Covid-19 dan kelak pascapandemi. Di dalam negeri, dia menilai pemerintah perlu membuka moratorium lahan kebun sawit.

Sementara akademisi Institute Pertanian Bogor (IPB), Dr. Rachmat Pambudy, mengatakan pemerintah dan masyarakat harus dapat memastikan perlindungan terhadap keunggulan komparatif Indonesia. Kelapa sawit harus menjadi bagian dari aset nasional. “Keunggulan Komparatif Indonesia dari sawit sudah berhasil menjadikan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional lebih dari 30 tahun terakhir sebagai penghasil minyak nabati terbesar di dunia,” terangnya.

