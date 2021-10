New East, Pusat Gaya Hidup Baru di Jakarta Timur Diserahterimakan

Jumat, 8 Oktober 2021 | 21:24 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Modernland Realty Tbk melalui anak usahanya PT Mitra Sindo Sukses, mulai melakukan serah terima produk properti New East di Jakarta Garden City kepada pembeli.

New East merupakan lifestyle center yang mengusung tagline New Heart Of The City. Dikembangkan sejalan dengan akan dijadikannya Jakarta Garden City sebagai pusat gaya hidup (lifestyle center) baru di Jakarta Timur.

Untuk itu, fasilitas lifestyle center akan terus ditambah dan hal ini seiring untuk mendukung penambahan fasilitas komersial di Jakarta Garden City.

"Kami merasa senang dan bersyukur dapat menyerahkan shophouse New East kepada pembeli seperti yang telah kami janjikan. Kami akan terus berupaya sekuat tenaga untuk menjaga reputasi sebagai pengembang terpercaya di Indonesia. Serah terima New East merupakan perwujudan komitmen kami untuk menjaga segenap kepercayaan yang sudah diberikan oleh konsumen,” kata Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk, Helen Hamzah, dalam keterangan resminya, Jumat (8/10/2021).

Sementara Windy Silviana, salah seorang pembeli produk shophouse New East di unit nomor 10, mengaku senang bisa menerima properti New East yang dibelinya sesuai dengan waktu serah terima yang telah dijanjikan oleh pengembang. Dirinya tertarik membeli unit New East karena memiliki banyak keunggulan seiring semakin prospektifnya kawasan Jakarta Garden City ke depan.

"Berinvestasi dalam bentuk produk komersial di Jakarta Garden City menjanjikan keuntungan signifikan di masa depan. Keunggulan yang dimiliki New East antara lain, lokasinya strategis, karena berada di area main boulevard, hanya berjarak 300 meter dari AEON Mall, IKEA dan berada di satu kawasan komersial seluas 4,5 hektare,” kata Windy Silviana.

New East terdiri atas 60 unit luxurious shophouse dan 13 ritel. Shophouse berupa bangunan tiga lantai dengan lebar enam, delapan, dan 10 meter ini dibanderol dengan harga mulai Rp4,3 miliar hingga Rp11 miliaran.

Untuk ritel tidak akan dijual melainkan disewakan. Konsumen bisa membeli dengan cara pembayaran tunai keras, tunai bertahap 6-36 kali, dan KPR dengan DP 20% diangsur sampai dengan 24 kali. Booking fee hanya Rp25 juta per unit. Hingga saat ini New East telah berhasil terjual sebanyak 60%.

Lebih lanjut, Helen Hamzah menuturkan, pertumbuhan harga properti di Jakarta Garden City masih akan terus meningkat seiring bertambahnya berbagai produk hunian maupun fasilitas-fasilitas baru di dalam kawasan.

"Oleh karena itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Jakarta Garden City karena harganya yang masih sangat reasonable dan prospektif. Harga ini tentu tidak akan didapatkan lagi jika semua fasilitas-fasilitas baru tersebut sudah terbangun semua di Jakarta Garden City," tutur Helen Hamzah.

