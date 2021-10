Bursa Eropa Melemah di Tengah Data Pekerjaan AS yang Mengecewakan

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 05:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Jumat (8/10/2021) di tengah fluktuatifnya saham global pada pekan ini karena investor mencerna buruknya laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS).

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,2%. Otomotif menguat 1,2%, sementara teknologi melemah 1,3% memimpin penurunan.

Bursa berfluktuasi selama seminggu terakhir karena investor global menilai potensi tingginya inflasi akibat kenaikan imbal hasil obligasi AS sehingga menekan saham teknologi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Laporan nonfarm payrolls (gaji non-pertanian) AS pada Jumat, indikator utama bank sentral Federal Reserve (the Fed) untuk mengurangi program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan, meleset dari ekspektasi. Departemen Tenaga Kerja melaporkan ekonomi AS hanya menciptakan 194.000 pekerjaan pada September jauh di bawah perkiraan Dow Jones 500.000.

Ini mengikuti penurunan besar pada Agustus sebanyak 235.000 pekerjaan di bawah perkiraan konsensus 720.000. Sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% dibandingkan ekspektasi 5,1%.

Di Wall Street AS, saham naik karena optimisme kesepakatan plafon utang jangka pendek mengalahkan laporan pekerjaan yang mengecewakan.

Kembali di Eropa, Stellantis sedang mempertimbangkan memisahkan dua pabrik Opel di Jerman. Salah satunya ditutup sementara minggu depan karena kekurangan chip semikonduktor.

Di sisi data, neraca perdagangan Jerman Agustus mencapai 13 miliar euro berdasarkan penyesuaian musiman, sedikit di bawah perkiraan 15,8 miliar euro.

Dalam pergerakan harga saham, produsen suku cadang mobil Prancis Faurecia naik 4,4% memimpin Stoxx 600. Sementara di posisi bawah indeks, Tui anjlok lebih 15% karena pembatalan penerbangan dan liburan.

Adapun operator perjalanan Anglo-Jerman berencana meningkatkan modal 1,1 miliar euro untuk melayani lonjakan permintaan liburan.

Sumber: CNBC