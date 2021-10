Dow Turun Setelah Laporan Pekerjaan, tetapi Secara Mingguan Menguat

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 05:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun pada perdagangan Jumat (8/10/2021) menyusul buruknya laporan pekerjaan. Meski demikian secara minggu Dow Jones menguat ditopang optimisme kesepakatan plafon utang jangka pendek.

Dow Jones Industrial Average turun 8,69 poin menjadi 34.746,25. S&P 500 melemah sekitar 0,2% menjadi 4.391,34 dan Nasdaq Composite yang fokus pada saham teknologi anjlok 0,5% menjadi 14.579,54.

Sepanjang pekan ini Dow naik 1,2%, atau terbaik sejak Juni, S&P 500 menguat sekitar 0,8% mencatat minggu terbaiknya sejak Agustus. Adapun Nasdaq naik hanya 0,1%.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah di Tengah Data Pekerjaan AS yang Mengecewakan

Saham energi menguat pada Jumat karena minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS, sempat melampaui US$ 80 per barel untuk pertama kalinya sejak November 2014. Imbasnya saham Exxon Mobil naik 2,5%, Chevron menguat 2,2% dan ConocoPhillips naik hampir 4,8%.

Sementara Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan ekonomi hanya menambahkan 194.000 pekerjaan baru pada September, jauh di bawah perkiraan Dow Jones sebesar 500.000. Namun tingkat pengangguran turun jadi 4,8% lebih rendah dari perkiraan para ekonom. Angka ini terlihat terakhir kali pada akhir 2016.

BACA JUGA Gagal Bayar AS Terhindari, Wall Street Menguat

Gambaran tenaga kerja yang suram dapat menghentikan upaya bank sentral Federal Reserve (the Fed) mengurangi program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan.

Sementara ketidakpastian plafon utang telah menjadi hambatan pasar. Sementara risiko lainnya potensi kenaikan inflasi dan suku bunga. Adapun imbal hasil Treasury 10 tahun sekitar 1,57% pada Kamis (7/10/2021). UBS memproyeksi naik menjadi 1,8% pada akhir tahun.

Wall Street juga bersiap untuk musim pendapatan kuartal ketiga, yang dimulai minggu depan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC