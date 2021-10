Harga Minyak WTI Tembus US$ 80 Tertinggi Sejak 2014

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 06:26 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), patokan minyak Amerika Serikat (AS), sempat melewati US$ 80 per barel pada Jumat (8/10/2021) untuk pertama kalinya sejak November 2014 karena menguatnya permintaan di tengah ketatnya pasokan.

Patokan minyak AS melonjak lebih 2% mencapai US$ 80,09 pada Jumat, sebelum turun ke US$ 79,70. Adapun minyak mentah Brent, patokan internasional, naik 1,7% menjadi US$ 83,32 per barel.

BACA JUGA Harga Minyak Naik Lagi, AS Tidak Akan Gunakan Cadangan Darurat

Harga minyak telah melonjak dalam beberapa hari terakhir bersamaan reli komoditas lainnya seperti gas alam dan batu bara di tengah krisis energi yang melanda Eropa dan Asia.

“Raihan US$ 80 menjadi keniscayaan,” kata analis Again Capital, John Kilduff.

Dia mengatakan meski ada kenaikan persediaan minyak mentah AS dalam laporan minggu ini, pasar global tetap ketat. "Kecuali OPEC+ meningkatkan pasokan secara signifikan,” kata dia.

WTI mencatat kenaikan untuk minggu ketujuh berturut-turut, kenaikan pekan terpanjang sejak Desember 2013. Sementara sepanjang tahun ini, baik WTI dan Brent naik lebih 60%.

BACA JUGA Harga Minyak Turun karena Produksi AS Meningkat

Sementara harga gas alam pada Jumat, turun tipis menjadi US$ 5,67 per million british thermal units. Harga telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak awal tahun.

"Harga minyak naik lebih lanjut karena ketatnya pasokan energi global menekan ketersediaan bahan bakar," kata analis pasar minyak Rystad Energy, Louise Dickson, Jumat.

Harga minyak mendapat dorongan pada awal minggu setelah OPEC memilih tetap berpegang pada kesepakatan sebelumnya meningkatkan produksi 400.000 barel per hari pada November meskipun kekurangan bahan bakar baru-baru ini.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC