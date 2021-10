Jokowi: Indonesia Siap Jadi Presidensi G-20 2022

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 06:36 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia siap menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G-20 pada tahun 2022.

“Indonesia siap menjalankan tugas sebagai Presidensi G-20 pada tahun 2022,” kata Presiden Jokowi saat berpidato secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, pada acara G-20 Business Community, bertema “Recover Stronger, Recover Together” yang diunggah di laman Youtube Kadin Indonesia, pada Sabtu (9/10/2021).

Indonesia ditetapkan sebagai Presidensi G-20 Tahun 2022, pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, 22 November 2020.

Serah Presidensi G-20 dari Italia kepada Indonesia akan dilakukan pada KTT G-20 ke-16, yang akan dilaksanakan di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021. Setelah serah terima dari Italia, Indonesia akan memegang Presidensi G-20 tahun 2022 selama 1 tahun.

Kepala Negara mengatakan, sebagai Presidensi G-20, pemerintah Indonesia mengundang komunitas bisnis dari negara-negara G-20 untuk bekerja sama di bidang perdagangan, industri, investasi, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengharapkan dukungan semua negara anggota G-20 dan komunitas bisnis untuk menyukseskan agenda prioritas Presidency Indonesia.

“I will be honored to warmly welcome you in Indonesia in 2022. Visit, do business, and invest in Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam Bahasa Inggris.

BACA JUGA Labuan Bajo Terus Bersiap Sambut KTT G-20 2022

Setiap tahun, negara-negara anggota G-20 bergilir menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan organisasi itu. Presidensi G-20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G-20 Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022, yang terdiri atas pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat working group, pertemuan tingkat engagement group, program side events, dan program Road to G-20 Indonesia 2022.

Dalam upaya mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G-20 Indonesia tahun 2022, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, pada 27 Mei 2021.

Berdasarkan Keppres 12/2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik nonkeuangan (sherpa track). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) akan mengoordinasikan bahasan topik di bidang keuangan (finance track), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan bidang dukungan penyelenggaraan acara. Sedangkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertugas sebagai ketua bidang komunikasi dan media.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily