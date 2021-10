Harga Emas Menguat 1% karena Data Pekerjaan AS Meleset

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 06:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas mencapai level tertinggi lebih 2 minggu pada Jumat (8/10/2021), karena pelemahan dolar menyusul data pekerjaan Amerika Serikat (AS) jauh di bawah ekspektasi, sehingga menimbulkan keraguan dimulainya tapering Federal Reserve (the Fed).

BACA JUGA Harga Emas Turun karena Penguatan Dolar

Harga emas di pasar spot naik 1,2% menjadi US$ 1.777.00 per ons dan secara mingguan naik untuk pekan kedua berturut-turut. Sementara harga emas berjangka AS naik 1,3% menjadi US$ 1.781,60.

Lapangan pekerjaan AS pada September hanya menambahkan 194.000 , jauh di bawah perkiraan Dow Jones sebesar 500.000. Namun perekrutan dapat meningkat di bulan-bulan mendatang karena infeksi Covid-19 mereda. Sementara dolar melemah merepons data tersebut, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

“Emas telah menguat karena data ini,” kata analis independen Ross Norman.

Smentara harga perak di pasar spot naik 2,3% menjadi US$ 23,09 per ons. Logam lain juga mengikuti seperti platinum menguat 5,7% menjadi US$ 1.035,08, dan paladium naik 4,7% menjadi US$ 2.052,86.

BACA JUGA Dow Turun Setelah Laporan Pekerjaan, tetapi Secara Mingguan Menguat

Ketua Fed Jerome Powell pernah mengatakan akan membutuhkan satu lagi laporan pekerjaan yang "layak" untuk mengurangi pembelian obligasi bulanan senilai US$ 120 miliar oleh bank sentral AS.

Pengurangan stimulus dan tingkat suku bunga yang tinggi mendongkrak imbal hasil obligasi, yang diterjemahkan ke dalam peningkatan biaya peluang memegang emas batangan, yang tidak memberi bunga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC