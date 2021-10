AFC Raih Rekor Muri karena Bayar Bonus MLM Terbesar di Indonesia

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - AFC Indonesia, perusahaan yang menjual produk kesehatan dengan sistem multilevel marketing (MLM) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) dengan kategori perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus tahunan MLM terbesar di Indonesia. AFC memberi bonus kepada seluruh mitranya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) Andrew Susanto mengatakan bahwa AFC Indonesia merupakan perusahaan yang tertib aturan dan memiliki komitmen terhadap seluruh member. "Pembayaran bonus terbesar di Indonesia tersebut merupakan bukti bahwa AFC memberikan kesempatan usaha mandiri kepada setiap orang untuk dapat mewujudkan impian hidup," kata Andre dikutip dalam keterangannya Sabtu (9/10/2021).

Dia mengatakan langlah AFC menjadikan industri penjualan langsung sebagai industri yang dapat tetap berkembang pesat di tengah pandemi global. "Pandemi Covid-19 ketika banyak industri atau usaha harus menghadapi kenyataan sulit atau bahkan tidak mampu bertahan, AFC Indonesia justru memberikan peluang dan reward dengan nilai yang luar biasa kepada para mitra usahanya," katanya.

Andrew menjelaskan bahwa pembayaran bonus yang dilakukan oleh AFC merupakan sebuah harapan bagi masyarakat luas bahwa industri penjualan langsung hadir untuk senantiasa memberikan kesempatan dan peluang di masa pandemi Covid-19. "Pemberian reward dari perusahaan penjualan langsung AFC Indonesia kepada para mitra usahanya merupakan pembuktian tersebut," tegasnya.

Ia mengaku optimistis bahwa industri penjualan langsung akan semakin berkembang di masa post-pandemi Covid-19. Apalagi pada masa pandemi ini sudah terbukti ada banyak masyarakat telah mendapatkan manfaat positif dari industri penjualan langsung. "Maka ketika nanti pandemi berakhir tentunya akan semakin membuka lebar peluang bagi industri penjualan langsung," tuturnya.

Sementara Direktur Triple E Event Bali Ekky Rezal, yang menjadi penanggung jawab kegiatan The Way of Bushido di Bali mengakui bahwa AFC memiliki misi ke depan untuk membangun perekonomian Indonesia. "Saya lihat member di AFC punya masa depan yang cerah untuk perekonomian masing-masing member," katanya.

Dalam kesempatan ini, para member juga dapat menerima tips bisnis dari para pakar terkait arah bisnis masing-masing. "Dengan demikian, Bushido dapat memberikan motivasi kepada member, baik yang baru masuk maupun yang sudah berada di peringkat-peringkat tertentu," imbuh Ekky.

Kegiatan ini dihadiri oleh total 415 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Peserta yang diizinkan masuk hanya peserta yang telah melakukan vaksinasi dan dibuktikan oleh aplikasi PeduliLindungi. "Setelah ini, program berikutnya adalah para penerima Bushido tahun depan akan dijamu oleh AFC di Dubai, tepatnya di Coca-cola Arena. Tentunya ini sambil melihat perkembangan situasi pandemi," pungkas Ekky.

Sumber: BeritaSatu.com