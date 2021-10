Cluster Baliman Jadi Klaster Terbaru di Green Andara Residence

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 10:12 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mempunyai rumah hunian masuk dalam daftar impian bagi pasangan muda. Meski harga properti di zaman sekarang relatif tinggi, tetapi pembelian dapat dilakukan dengan dicicil. Tentu ini memudahkan siapa saja untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman. Namun, yang perlu diingat, membeli rumah dibutuhkan pertimbangan dan harus bisa membaca prospek ke depan. Mengingat, rumah adalah aset dengan nilai investasi besar dan tidak dilakukan setiap saat.

Salah satu hunian yang bisa dilirik sebagai investasi adalah Green Andara Residence. Perumahan yang memiliki lima cluster dengan lahan seluas 28 hektare ini meluncurkan cluster terbaru yaitu Cluster Baliman.

Bagi gen z dan generasi millenial yang ingin memiliki rumah, mungkin bisa mendapatkan rumah yang memang nyaman dan aman salah satunya adalah Cluster Baliman di Green Andara Residence.

"Cluster ini berlokasi di Jalan Andara Raya No. 17 , Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Dengan desain arsitektur bertema Neo Classic sebagai gaya arsitektur yang timeless, terdiri dari 3,5 lantai, dilengkapi office area, sky balcony dan rooftop sky garden," kata Farah Angelia Head Sales of Marketing and Promotion Green Andara Residence melalui keterangan, Sabtu (9/10/2021).

Desain ini sengaja dipilih menyesuaikan kebutuhan gaya hidup post pandemic berupa smart home concept yang memperhitungkan space atau ruang ekstra untuk work from home bagi orang tua dan sekolah daring untuk anak, serta tempat olahraga dan berkumpul bersama keluarga.

Salah satu "bonus" dengan membeli rumah di Cluster Baliman adalah menjadi tetangga dari Raffi Ahmad. Siapa yang tidak mengenal sosok Raffi Ahmad, selebritis multitalenta Indonesia, suami dari Nagita Slavina. Raffi yang kerap dijuluki "The Real Sultan” lebih dulu menempati rumah di Green Andara Residence yang mempunyai akun Instagram@greenandararesidence, yang dikenal dengan sebutan Sultan Andara.

Selain bertetangga dengan Raffatar, Cluster Baliman menawarkan begitu banyak fasilitas kepada calon konsumen, diantaranya adalah fitur disesuaikan dengan gaya hidup urban dan menawarkan kualitas hidup resort selangkah lebih dari pusat bisnis Jakarta Selatan.

Selain itu lokasi dekat dengan Jalan Tol Desari – TB Simatupang, Stassiun MRT Fatmawati, CBD area TB Simatupang yang dikelilingi rumah sakit serta sekolah berstandar nasional dan internasional. Karena lokasinya yang strategis, mudah dijangkau dan akses ke mana saja lancar, banyak artis lain yang juga tinggal di kawasan tersebut demi kemudahan mobilitas.

