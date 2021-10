Ini Sentimen Penggerak Wall Street Sepekan ke Depan

Minggu, 10 Oktober 2021 | 13:27 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Wall Street bergerak menguat sepanjang pekan ini, di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia dan data ketenagakerjaan yang mengecewakan.

Pekan depan, pasar modal AS diperkirakan kembali menguat seiring dengan dimulainya musim laporan keuangan triwulan ketiga 2021, dengan catatan jika kinerja emiten sesuai atau lebih baik dari perkiraan.

Pekan lalu, risiko gagal bayar AS berhasil dihindari untuk sementara waktu setelah Ketua Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Senat mencapai kompromi untuk menaikkan plafon utang. Sebelumnya Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan legislator bahwa Pemerintah AS akan kehabisan dana pada 18 Oktober dan jika tidak ada kenaikkan plafon utang, maka AS berisiko terjebak dalam resesi lagi.

"Di hadapan drama Washington, varian delta, kenaikan harga minyak mentah, dan data ketenagakerjaan yang lemah, ternyata kinerja saham mampu menguat," kata analis LPL Financial Ryan Detrick kepada CNBC.

Emiten perbankan akan mengawali musim laporan keuangan triwulan ketiga yang akan dimulai pekan depan. Menurut riset FactSet, laba triwulan ketiga dari para emiten diperkirakan naik 27,6% year on year.

Beberapa bank yang akan melaporkan kinerja mereka adalah JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, dan Goldman Sachs. Wall Street akan memantau indikator-indikator pemulihan ekonomi, seperti pertumbuhan kredit, suku bunga, dan pencadangan.

Meskipun laporan kinerja diharapkan menjadi sensitif, tetapi sentimen-sentimen lain masih menghantui pasar, seperti inflasi, gangguan rantai pasok, dan tapering the Fed.

Data ketenagakerjaan yang dirilis pekan ini juga masih menjadi sentimen yang menekan pasar. Kementerian Ketenagakerjaan AS mencatat penambahan 194.000 tenaga kerja di September, jauh di bawah estimasi Dow Jones di 500.000. Kabar baiknya, angka pengangguran jatuh ke 4,8%, lebih baik dari perkiraan ekonom.

Sumber: CNBC.com