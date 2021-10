Saingi Bezos dan Buffet, Saudagar Minyak dari India Ini Jadi Anggota Baru Klub US$ 100 M

Minggu, 10 Oktober 2021 | 14:00 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Mukesh Ambani, Bos Reliance Industries Ltd dari India. (Foto: Forbes)

India, Beritasatu.com - Mukesh Ambani, orang terkaya di Asia, masuk ke daftar orang-orang dengan kekayaan US$ 100 miliar (sekitar Rp 1.400 triliun). Pengisi daftar prestisius itu antara lain adalah Elon Musk,Jeff Bezos, Warren Buffet.

Bos Reliance Industries Ltd dari India tersebut menjadi orang ke-11 dalam daftar elite itu setelah kekayaannya naik sebesar US$ 23,8 miliar tahun ini. Menurut Bloomberg Billionaires Index, Ambani diperkirakan memiliki kekayaan US$ 100,6 miliar.

Ambani mewarisi dinasti bisnis penyulingan minyak dan petrokimia dari almarhum ayahnya pada 2005. Ambani, yang kini berusia 64 tahun, saat ini berusaha mentransformasi perusahaan dari raksasa energi ke sektor ritel, teknologi, hingga e-commerce. Unit telekomunikasi Reliance yang baru beroperasi 2016 lalu, kini menjadi penguasa pangsa pasar india. Investasi di sektor ritel dan teknologi berhasil menghasilkan US$ 27 miliar tahun lalu, berkat penjualan saham ke Facebook, Google, hingga KKR & Co.

Juni lalu, Ambani meluncurkan rencana energi bersih, dengan rencana investasi sebesar US$ 10 milair dalam tiga tahun ke depan. Bulan lalu, konglomerat itu mengatakan tengah gencar memproduksi "hidrogen hijau".

Minyak bumi masih menjadi penyumbang utama Reliance, dengan kontribusi sekitar 60% dari pendapatan tahunan US$ 73 miliar. Bisnis pengolahan minyak ke petrokimia kini telah menjadi unit usaha tersendiri, dan dalam diskusi dengan Saudi Arabian Oil Co sebagai calon investor.

Berikut adalah daftar klub elite pengusaha dengan kekayaan US$ 100 miliar ke atas:

Sumber: Bloomberg