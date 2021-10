Optimalisasi Cadangan Batu Bara Dukung Target Nol Bersih Emisi

Minggu, 10 Oktober 2021 | 16:58 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah diharapkan terus mengoptimalisasi cadangan batu bara untuk mendukung target nol bersih emisi (net zero emission/NZE) pada 2050 mendatang. Saat ini, cadangan batu bara di Indonesia berkisar 39,6 miliar ton. Isu NZE mengemuka sejak COP 21 di Paris, Prancis yang menghasilkan Paris Agreement sehingga mewajibkan setiap negara menyampaikan target penurunan emisi yang disebut Nationally Determined Contribution (NDC) mulai tahun 2020.

BACA JUGA Ini Strategi Pemerintah Turunkan Emisi Berbasis Lahan di Jambi

“Sangat penting mengoptimalkan pemanfaatan batu bara dengan cara yang lebih bersih sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mewujudkan ketahanan energi nasional. Memang, untuk menerapkan teknologi bersih memerlukan dukungan finansial dan kebijakan,” kata Dewan Pengawas Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Alexander Wibowo saat memimpin diskusi panel pada International Energy Conference 2021 bertema "The Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future” yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center secara daring.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Minggu (10/10/10), panelis pada sesi yang membahas tentang batu bara, di antaranya Vice President Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ferry Tobing, Direktur Moritomi Enviromental Engineering Laboratory (MEEL) Jepang Prof Hiroshi Moritomi, dan Director General of Environment Department (NEDO) Jepang Suzuki Kyoichi.

BACA JUGA Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, PLTU Batu Bara Kena Pajak Karbon Mulai April 2022

Alexander mengungkapkan bahwa undang-undang pertambangan yang diterbitkan pemerintah menetapkan lima program strategis untuk memperpanjang pemanfaatan batu bara, di antaranya upgrading batu bara, briket batu bara, kokas, kegiatan hilirisasi batu bara (gasifikasi batu bara, gasifikasi batu bara bawah tanah, dan pencairan batu bara), dan slurry batu bara. “Saya yakin, program-program ini dapat memainkan peran penting untuk memperluas pasar batu bara, meningkatkan nilai tambah batu bara, dan meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya.

Dikatakan, dengan asumsi produksi tahunan batu bara mencapai 1 miliar ton, tanpa ada penemuan yang berarti, diprediksi sebanyak 9,6 miliar cadangan batubara yang terbuang. “Oleh sebab itu, kegiatan hilirisasi batubara harus ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan cadangan yang dimiliki Indonesia,” ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily