Hunian di Kawasan Selatan Jakarta Jadi Incaran Milenial

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar pencari properti terutama perumahan, sekarang ini didominasi kalangan generasi milenial dan keluarga muda yang mencari rumah pertama, baik sebagai hunian masa depan maupun investasi.

Adapun kemampuan generasi milenial untuk membeli rumah tapak pertamanya, mayoritas berada di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Sementara, fasilitas yang diinginkan generasi milenial berorientasi kepada teknologi, dekat dengan sarana transportasi dan mudah terkoneksi kemana saja.

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan, berdasarkan sejumlah survei ditemukan fakta daya beli konsumen untuk membeli properti di masa pandemi covid-19 sejatinya masih ada.

"Hunian rumah dengan range harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar menjadi pilihan mayoritas yang paling diminati oleh responden," kata Ali acara webinar Property Talk: The Next Level of Life in South of Jakarta, seperti dikutip keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (11/10/2021).

Ali menjelaskan, property is about momentum, karena saat yang tepat untuk membeli properti adalah sekarang dan bukan nanti-nanti. Apalagi dengan adanya isu-isu strategis yang dapat menjadi stimulus peningkatan perekonomian Indonesia.

"Stimulus kebijakan tahun ini mungkin menjadi yang paling banyak dalam sejarah Indonesia, mulai dari DP 0%, kebijakan insentif PPN 0%, serta suku bunga Bank Indonesia (BI) yang mencapai titik terendah dalam sejarah. Semua itu, akan berhubungan langsung dengan cicilan yang rendah, dan GDP growth di Indonesia," jelasnya.

Duta Putra Land meluncurkan proyek terbaru di kawasan selatan Jakarta, Grand Duta City South of Jakarta.

Ali menambahkan, pertimbangan lain yang perlu dicermati generasi milenial dalam pembelian properti adalah faktor perkembangan wilayah.

"Adapun poin-poin utamanya adalah pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas, serta banyaknya developer yang mulai membangun di area tersebut baik dari segi komersial, bisnis, dan hunian, termasuk dari developer properti terkemuka," tandasnya.

Managing Director Duta Putra Land, Ali Soedarsono, berpendapat sudah saatnya kawasan selatan Jakarta menjadi primadona baru sebagai kawasan hunian bagi masyarakat karena kawasannya yang lebih hijau, lebih sejuk, dan dengan tingkat polusi lebih rendah.

"Sehingga, kawasan selatan Jakarta dapat menjadi pusat lifestyle atau gaya hidup yang baru, khususnya bagi generasi milenial," katanya.

Ali Soedarsono menjelaskan, melanjutkan kesuksesan dari pengembangan proyek Grand Duta City Bekasi, Duta Putra Land kembali meluncurkan proyek di kawasan selatan Jakarta, yaitu Grand Duta City South of Jakarta sebagai a new smart and integrated township di kawasan selatan Jakarta.

"Grand Duta City South of Jakarta diluncurkan seiring adanya peningkatan kebutuhan hunian yang besar dari masyarakat, khususnya generasi milenial yang mendambakan rumah pertamanya untuk hunian masa kini dan untuk generasi mendatang," jelasnya.

Menurut Ali Soedarsono, Grand Duta City South of Jakarta merupakan pengembangan kota mandiri seluas 200 hektare yang terdiri dari area central business district, lifestyle centre, area komersial, dan residensial.

Kawasan Kota mandiri tersebut akan ditunjang oleh 80 hektare area hijau yang tersebar di seluruh lahan Grand Duta City South of Jakarta.

Grand Duta City South of Jakarta juga memiliki lokasi strategis yang dapat diakses dari exit tol Pamulang JORR 2, exit tol Sawangan dan kedepannya melalui exit tol Bojong Gede tol Depok-Antasari (Desari) yang rencananya akan mencapai pembangunan seksi III di tahun 2022.

"Visi kami dalam mengembangkan Grand Duta City South of Jakarta adalah menyediakan suatu hunian berkualitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan hidup para penghuni terutama di era new normal," imbuhnya.

Ali Soedarsono menambahkan, Grand Duta City South of Jakarta telah mengadakan grand product knowledge dan pre-launching tahap 1 pada tanggal 30 September 2021 lalu. Hanya dalam kurun waktu 1 hari, seluruh unit hunian tahap 1

di Grand Duta City South of Jakarta telah habis terjual alias sold out.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada para agen, sales, dan konsumen yang telah memberikan support dan kepercayaan, sehingga acara pre-launching Grand Duta City South of Jakarta dapat berjalan baik dan sukses," pungkasnya.

