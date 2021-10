Awali Pekan Ini, Wall Street Ditutup di Zona Merah

Selasa, 12 Oktober 2021 | 05:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street Senin (11/10/2021) jatuh karena investor merespons kekhawatiran ekonomi, proyeksi kinerja pendapatan perusahaan kuartal ketiga dan lonjakan harga minyak.

Dow Jones Industrial Average turun 250,19 poin, atau 0,7%, menjadi 34.496,06 setelah sempat naik 200 poin. Sementara S&P 500 turun 0,7% menjadi 4.361,19 dan Nasdaq Composite turun 0,6% menjadi 14.486,20. Setelah mengalami pelemahan 4,8% pada bulan September, S&P 500 naik lebih 1% untuk bulan Oktober.

Bursa saham berfluktuatif sepanjang perdagangan. “Apa yang kami lihat saat ini adalah pasar mencoba bergulat dan memahami bagaimana menafsirkan semua input ini,” kata Managing Partner Plexo Capital Lo Toney.

Sementara pasar obligasi AS pada Senin tutup karena Hari Columbus.

Adapun patokan minyak AS, WTI sempat mencapai US$ 82 per barel dan ditutup sekitar US$ 80 pada Senin. Kenaikan harga minyak menambah kekhawatiran lonjakan inflasi.

“Peningkatan biaya energi telah memicu resesi di masa lalu dan ada kemungkinan bahwa sejarah dapat terulang kembali jika harga energi terus naik,” kata analis Bernstein Neil Beveridge dalam catatan Senin.

Saham energi naik ditopang lonjakan harga minyak. Delapan dari 11 sektor S&P 500 ditutup melemah pada Senin, dengan utilitas sebagai kelompok dengan kinerja terburuk.

Sementara Goldman pada Senin memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi AS. Perusahaan menurunkan estimasi pertumbuhan 2022 menjadi 4% dari 4,4% dan menurunkan estimasi 2021 menjadi 5,6% dari 5,7%. Revisi karena berakhirnya dukungan fiskal dari Kongres dan pemulihan belanja konsumen lebih lambat dari perkiraan.

Sedangkan bank-bank besar akan memulai laporan pendapatan kuartal ketiga pada minggu ini. JPMorgan akan merilis Rabu (13/10/2021). Sementara Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo dan Citigroup di akhir pekan.

Sumber: CNBC