Harga Emas Melemah karena Penguatan Dolar

Selasa, 12 Oktober 2021 | 06:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Senin (11/10/2021) terbebani penguatan dolar di tengah kemungkinan bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) tidak akan menunda pengurangan stimulus.

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menuju US$ 1.754,54 per ons, sementara emas berjangka AS turun 0,1% pada $1.755,7.

"Dolar adalah faktor utama," kata analis pasar OANDA, Edward Moya.

Dolar naik 0,3%, membuat daya tarik emas memudar bagi yang memegang mata uang lainnya.

Emas diperdagangkan mendekati level tertinggi sejak 22 September yang dicapai pada Jumat (8/10/2021).

Sementara kegelisahan kenaikan inflasi dikombinasikan terhentinya pertumbuhan ekonomi menghambat bursa saham global, di tengah reli harga minyak.

Adapun harga perak di pasar spot turun 0,3% menjadi US$ 22,60 per ons. Palladium menguat 1,6% menjadi US$ 2,110,93 per ons.

