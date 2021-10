Bursa Asia Melemah karena Investor Cermati Harga Minyak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 10:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik jatuh pada Selasa (12/10/2021) dengan indeks utama Jepang hingga Hong Kong turun setidaknya 1%.

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 1,27%. Di Jepang, Nikkei 225 melemah 1,01% sedangkan indeks Topix turun 0,73%.

Saham Tiongkok juga turun, dengan komposit Shanghai tergerus 0,34%, sedangkan komponen Shenzhen melemah 0,719%.

Kospi Korea Selatan juga ambles 1,59%. Adapun saham Australia jatuh ke wilayah negatif, turun 0,34%. Sementara indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 1,13% lebih rendah.

Minyak turun

Harga minyak melemah di perdagangan Asia, setelah melonjak baru-baru ini di atas US$ 80. Patokan internasional, minyak mentah berjangka Brent turun 0,55% menjadi US$ 83,19 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS turun 0,56% menjadi US$ 80,07 per barel.

“Kenaikan harga energi memicu kekhawatiran bahwa kenaikan inflasi setelah pandemi mungkin terbukti bertahan lebih lama,” kata ekonom National Australia Bank, Tapas Strickland, menulis dalam catatan Selasa.

Lonjakan harga minyak datang karena melonjaknya permintaan global yang berkontribusi pada kekurangan listrik di ekonomi utama seperti Tiongkok. Pekan lalu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+ memilih menentang dorongan pasokan, yang semakin memicu reli harga minyak.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 250,19 poin menjadi 34.496,06, sementara S&P 500 melemah 0,69% menjadi 4.361,19, dan Nasdaq Composite turun 0,64% menjadi 14.486,20.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 94,395 dari 94,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,31 per dolar dari di bawah 112,8 terhadap greenback. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7334.

