Mayoritas Bursa Asia Melemah di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:45 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (12/10/2021). Bursa Tiongkok dan Korea Selatan terkoreksi hingga 1%.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,94%, indeks komposit Shanghai turun 1,25%, Hang Seng Hong Kong turun 1,43%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,26%, Kospi Korsel turun 1,35%, Straits Times Singapura turun 0,4% ke 3.101.

Saham perusahaan mobil listrik China Evergrande Group, China Evergrande New Energy Vehicle, melesat 4,56% setelah perusahaan itu mengatakan akan mulai memproduksi kendaraan listrik tahun depan. Perusahaan ini terafiliasi dengan induknya yang terlilit utang dan terancam gagal bayar setelah telat melakukan pembayaran kupon obligasi dalam beberapa pekan terakhir.

Harga minyak melemah di perdagangan Asia, setelah melonjak baru-baru ini ke atas US$ 80. Patokan internasional, minyak mentah berjangka Brent turun 0,55% menjadi US$ 83,19 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS turun 0,56% menjadi US$ 80,07 per barel.

Lonjakan harga minyak datang karena melonjaknya permintaan global yang berkontribusi pada kekurangan listrik di ekonomi utama seperti Tiongkok. Pekan lalu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) memilih menentang tambahan pasokan, yang semakin memicu reli harga minyak.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 250,19 poin menjadi 34.496,06, sementara S&P 500 melemah 0,69% menjadi 4.361,19, dan Nasdaq Composite turun 0,64% menjadi 14.486,20.

Sumber: CNBC.com