Jamesta Istimewa, Solusi Dampak Ekonomi di Masa Pandemi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi. Pemutusan hubungan kerja massal dan bangkrutnya bisnis hanyalah segelintir contoh yang terjadi.

Menanggapi masalah tersebut, beberapa akademisi dan ekonom di Indonesia serta dunia mengusulkan Universal Basic Income atau Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19.

Jamesta Istimewa, sebuah inisiatif eksperimen Universal Basic Income (UBI) yang pertama di Indonesia, menyelenggarakan peluncuran publik bersama segenap organisasi pendukung.

UBI adalah pemberian sejumlah uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap orang secara individual, periodik, dan tanpa syarat apapun. Di Indonesia, UBI diterjemahkan sebagai Jamesta.

Pada pilot inisiatif ini, 10-35 orang WNI yang berdomisili di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan dipilih secara acak untuk mendapatkan UBI sebesar Rp 500.000/bulan selama 6 bulan berturut-turut tanpa syarat.

Berdasarkan data terkini pada 10 Oktober 2021, pendaftar Jamesta Istimewa telah mencapai 2.119 orang dari seluruh penjuru Yogyakarta dan telah menggalang Rp 17.010.595 dari 169 Donatur melalui Kitabisa.com (https://kitabisa.com/campaign/jamestaistimewapilot).

Penggalangan dana akan terus berlangsung dan juga telah mendapatkan dukungan dari beberapa charity, seperti Kita Bisa sendiri dan Ahmad Zaky Foundation.



BACA JUGA Pemutakhiran Data Penerima Bansos, Risma Imbau Pemda Bersinergi dengan Kemsos

“Dalam pandemi ini, kami melihat UBI atau Jamesta seharusnya bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak ekonomi. Namun sayangnya, persepsi publik dan pemerintah masih negatif terhadap Jamesta. Eksperimen ini diharapkan bisa memajukan diskursus Jamesta di Indonesia dengan data dari implementasi langsung,” ujar Koordinator Inisiatif Jamesta Istimewa, M Sena Luphdika, pada peluncuran Jamesta Istimewa, Selasa (12/10/2021).

Dikatakan, Provinsi DIY dipilih sebagai target eksperimen karena merupakan provinsi dengan UMP terendah di Indonesia. Selain itu, DIY juga merupakan salah satu daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama sehingga dampak pandemi cenderung lebih berat. Nominal Rp 500.000/bulan yang disalurkan didasarkan pada garis kemiskinan provinsi DIY tahun 2020 yaitu Rp 463.479/bulan.

Koordinator Riset Jamesta Istimewa, Yanu Endar Prasetyo, PhD menyampaikan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti empiris terkait efek basic income bagi penerimanya. 

Sebagai eksperimen pertama yang dilakukan secara swadaya dan independen, terangnya, riset Jamesta Istimewa ingin mengurai mitos-mitos terkait UBI, misalnya, anggapan UBI akan membuat orang malas atau tidak produktif. Juga terkait stigma dan anggapan bahwa orang miskin tidak mampu mengelola keuangan dengan benar.

Sebagai sebuah eksperimen, lanjunya, riset ini akan menggunakan randomized controlled trial (RCT) untuk mengukur efek Jamestah Inisiatif eksperimen ini didukung oleh gabungan berbagai lapisan masyarakat dan organisasi. Beberapa di antaranya Gapatma, IndoBIG network, UBILab Jakarta, Kitabisa, INFID, Green Network, KPRI, dan LSP2I.



BACA JUGA Cek Saldo! BLT Gaji Tahap III Mulai Cair Minggu Ini

“Kami mengapresiasi inisiatif dari Jamesta Istimewa ini. Inisiatif ini sudah on the track dan hasilnya nanti bisa menjadi masukan bagi kami di DJSN. Pemerintah sendiri sebenarnya tidak tinggal diam dan ikut mengikuti perkembangan diskursus UBI atau Jamesta ini. Kami juga belajar dari eksperimen di negara-negara lain, seperti Finlandia. Siapa tahu ke depan

eksperimen Jamesta Istimewa ini bisa di scale up hingga ke tingkat nasional seperti eksperimen di Finlandia,” ujar Michael B Hoelman selaku anggota perwakilan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Sementara itu, Sugeng Bahagijo, Executive Director INFID, menyampaikan alasan mengapa inisiatif ini perlu didukung. Sebagai sebuah ide yang baru, tentu saja perlu banyak langkah untuk sosialisasi agar publik lebih memahami apa itu UBI atau Jamesta Inisiatif anak-anak muda di Yogyakarta ini perlu untuk didukung dan terus disebarluaskan sebagai bagian dari edukasi publik dan tawaran alternatif kebijakan di masa kini maupun masa depan.

Senada dengan Sugeng Bahagijo, Ketua Dewan Pengurus INFID, Dian Kartikasari juga menegaskan bahwa semua menunggu hasil dari eksperimen ini dan alangkah baiknya jika hasil eksperimen ini nantinya bisa ikut memperkuat naskah akademik dalam RUU Jaminan Sosial Nasional yang saat ini sudah masuk ke dalam prolegnas.

Fase pertama dari Jamesta Istimewa akan berjalan pada November 2021-April 2022. Fase berikutnya dengan jumlah penerima dan nominal yang lebih besar serta waktu yang lebih lama akan dimulai pada awal tahun 2022.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com