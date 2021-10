Khofifah Sebut Pembangunan Smelter Freeport Jadi Kado Terindah HUT Jatim

Selasa, 12 Oktober 2021 | 21:51 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Gresik, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa megatakan, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral PT Freeport Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Selasa (12/10/2021), menjadi salah satu hadiah terbaik bagi hari ulang tahun (HUT) ke-76 Jawa Timur.

"Kehadiran smelter Freeport akan memberikan multiplier effects atau dampak positif yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Khofifah menyebutkan, sesuai Undang-undang (UU) nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, perusahaan tambang diwajibkan untuk membangun smelter atau pabrik pengolahan dengan tujuan bukan hasil tambang mentah yang dipasok ke pasar, tetapi sudah produk jadi untuk memberikan nilai tambah bagi daerah dan negara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

"Tidak hanya menguntungkan bagi industri tambang di dalam negeri, kehadiran smelter di KEK Gresik ini juga akan menekan angka pengangguran karena dapat menyerap banyak tenaga kerja, serta munculnya industri-industri pendukung terkait," sebutnya.

Bagi pemerintah daerah, lanjut Khofifah, kehadiran pabrik smelter ini akan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) secara signifikan.

"Selama masa konstruksi pembangunan smelter di Gresik, setidaknya menyerap sekitar 40.000 pekerja. Tadi saya sudah sampaikan ke Menteri BUMN supaya para pekerja lebih diutamakan dari Jawa Timur,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, smelter PT Freeport Indonesia yang berdiri di lahan seluas 103 hektare tersebut ditargetkan akan dapat beroperasi pada tahun 2023 mendatang. Dipilhnya Gresik sebagai lokasi smelter, karena di wilayah tersebut terdapat pabrik semen yang dapat memanfaatkan hasil pengolahan asam sulfat, perak dan gipsum.

Smelter yang pembangunannya diperkirakan menelan dana US$ 3 miliar atau senilai Rp 42 triliun tersebut bisa memproses sebanyak 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sedangkan kapasitas pabrik pemurnian lumpur anoda untuk menjadi emas, mencapai 6.000 ton per tahun.

"Terimakasih Pak Presiden yang melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Ini menjadi hadiah ulang tahun Jawa Timur yang sangat berharga. Insyaallah ini membawa banyak kebaikan bagi Jawa Timur, agar bisa cepat bangkit, cepat tumbuh setelah dihantam pandemi Covid-19,” imbuh Khofifah.

Sumber: BeritaSatu.com