Jelang Rilis Inflasi dan Pendapatan Bank, Dow Jatuh 3 Hari Beruntun

Rabu, 13 Oktober 2021 | 05:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup melemah hari ketiga ketiga berturut-turut pada Selasa (12/10/2021) menjelang pengumuman inflasi dan dimulainya musim pendapatan kuartal ketiga.

Dow Jones Industrial Average turun 117,72 poin, atau 0,3%, menjadi 34.378,34. S&P 500 melemah 0,2% menjadi 4.350,65. Adapun Nasdaq Composite ditutup 0,1% lebih rendah menuju 14.465,92.

Rata-rata pergerakan indeks di dekat garis datar sebelum aksi jual meningkat hingga penutupan perdagangan. "Pasar sebagian besar masih wait and see menjelang rilis laporan minggu ini," kata Bank of America.

"Pasar menunggu beberapa katalis seperti data inflasi September dan penjualan ritel, FOMC terbaru, dan awal musim pendapatan kuartal tiga," kata analis Stifel dalam sebuah catatan.

Indeks harga konsumen atau inflasi September dijadwalkan akan diumumkan Rabu pagi. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan melonjak 0,3% dari bulan sebelumnya dan 5,3% (year on year/yoy).

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Rabu juga akan merilis risalah pertemuan September. Investor akan memantau hasil pertemuan sebagai patokan rencana bank sentral mengurangi kebijakan moneter yang mudah.

BACA JUGA Awali Pekan Ini, Wall Street Ditutup di Zona Merah

JP Morgan Chase dan Delta Air Lines dijadwalkan merilis musim pendapatan kuartal ketiga Rabu. Adapun perusahaan besar lainnya yang melaporkan hasil keuangan kuartalan akhir pekan ini yakni Bank of America, Walgreens Boots Alliance, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup dan Goldman Sachs.

Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) Selasa memangkas perkiraan pertumbuhan global, karena tantangan rantai pasokan dan penyebaran Covid-19.

"Kami melihat gangguan pasokan di seluruh dunia memberi tekanan inflasi, yang cukup tinggi dan pengambilan risiko keuangan juga meningkat, yang menimbulkan risiko tambahan terhadap prospek," kata ekonom IMF Gita Gopinath dalam siaran pers.

IMF mengatakan bank sentral seperti Federal Reserve harus siap untuk memperketat kebijakan moneter jika inflasi berjalan terlalu panas.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC