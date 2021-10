Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Data Perdagangan Tiongkok

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik diperdagangkan beragam (mixed) pada Rabu pagi (13/10/2021) karena investor menantikan rilis data perdagangan Tiongkok September.

Di Jepang, Nikkei 225 melemah 0,61%. Sementara indeks Topix turun 0,43%. Di sisi lain, Kospi Korea Selatan naik 0,25%. Saham Australia S&P/ASX 200 juga di area positif. Sementara indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sedikit berubah.

Adapun perdagangan pagi surat berharga dan derivatif di Bursa dan Kliring Hong Kong dijadwalkan batal pada Rabu karena cuaca buruk akibat Topan Kompasu. Hal itu terjadi setelah Observatorium Hong Kong mengumumkan sekitar pukul 07.45 waktu setempat ada peringatan cuaca buruk hingga sebelum tengah hari.

Harga minyak

Adapun harga minyak turun pada Selasa pagi di perdagangan Asia, tetapi tetap di atas US$ 80 per barel.

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,43% menjadi US$ 83,06 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga melemah 0,46% menjadi US$ 80,27 per barel.

Tiongkok pada Selasa mengumumkan rencana meliberalisasi harga listrik tenaga batu bara, Reuters melaporkan, ketika negara itu menghadapi krisis energi.

Adapun semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 117,72 poin menjadi 34.378,34, sementara S&P 500 turun 0,24% menjadi 4.350,65. Nasdaq Composite turun 0,14% menjadi sekitar 14.465,93.

Pelemahan di Wall Street terjadi setelah Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan global 2021, karena gangguan pasokan dan pandemi.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 94,508 dari level di bawah 94,2 awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,53 per dolar menyusul pelemahan dari bawah 113,4 terhadap greenback. Dolar Australia berada di US$ 0,7331, turun dari level sekitar US$ 0,738 kemarin.

