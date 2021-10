Lintasarta Raih Dua Penghargaan Bergengsi di TOP GRC Awards 2021

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:30 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Lintasarta, perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solution kembali meraih penghargaan TOP Governance, Risk & Compliance (GRC) Awards 2021.

Kali ini, Lintasarta meraih dua award dalam ajang penghargaan terbesar dan paling komprehensif di Indonesia untuk bidang Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan. Untuk tahun ini, ajang TOP GRC award 2021 ini mengusung tema The Strategic Role of GRC for Business Continuity in Pandemic Covid-19.

Penghargaan yang didapatkan Lintasarta kali ini adalah kategori TOP GRC 2021 predikat bintang 4 atau penilaian Sangat Baik. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki sistem, infrastruktur dan implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG), Manajemen Risiko serta Manajemen Kepatuhan di tingkat yang sangat baik, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan, termasuk pada masa pandemi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Corporate Service Director Lintasarta Bramudija Hadinoto, didampingi GM Corporate Secretary Lintasarta Ade Kurniawan, Senior Manager QPR Management Luthfi Syauqie, dan Senior Manager Legal & Corp. Admin Melisa Eveline.

“Kami bangga dapat meraih kembali penghargaan TOP GRC Awards predikat bintang 4 atau penilaian Sangat Baik. Peringkat ini naik dari yang kami dapatkan pada tahun lalu,” ujar Bramudija lewat siaran pers, Rabu (13/10/2021).

Penghargaan lain yang berhasil diraih oleh Lintasarta ialah kategori The Most Committed GRC Leader 2021 yang diberikan kepada Direktur Utama Lintasarta Bapak Arya Damar. Penghargaan ini diberikan atas penilaian terhadap pimpinan perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di perusahaan.

Berdasarkan penilaian panitia TOP GRC Awards 2021, sistem, infrastruktur dan keberhasilan GRC di perusahaan akan sulit dijalankan dengan baik, jika top business leader-nya tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap GRC.

“Penghargaan yang diterima ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh karyawan Lintasarta yang secara bersama-sama berupaya mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan GRC di perusahaan. Kedua penghargaan yang diperoleh akan kami jadikan semangat dan dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan Governance, Risk & Compliance lebih baik lagi,” katanya.

Melalui penghargaan TOP GRC Awards 2021 yang diterima oleh Lintasarta ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan implementasi GRC di perusahaan. Hal ini diyakini dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional.

Perusahaan yang mendapatkan awarding dalam ajang TOP GRC Awards 2021 disaring dari hampir 900 perusahaan di Indonesia yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan di pasar modal, dan swasta nasional ataupun multinasional untuk merebutkan penghargaan bergengsi ini.

