Bank Nobu Tawarkan Harga Rights Issue Rp 1.205 Per Saham

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan dana yang dibidik sekitar Rp 198,06 miliar. Dana tersebut didapatkan setelah Bank Nobu menerbitkan sebanyak-banyaknya 164.367.122 unit saham baru dengan nominal Rp 100 per saham atau setara 3,57% dari seluruh saham dengan harga pelaksanaan Rp 1.205 per sahamnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan rights issue ini akan digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk pembelian aset PT Grahaputra Mandirikharisma (GPMK) berupa seluruh Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten senilai Rp 132 miliar. Hal ini dilakukan guna mendukung langkah transformasi digital yang menjadi bagian dari pembangunan integrated digital ecosystem, di mana perseroan melihat perlunya lokasi kerja yang terintegrasi dan memadai bagi seluruh aktivitas pengembangan digital dan pengembangan berbagai produk dan layanan bisnis ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi.

“Gedung perkantoran yang representatif dan memenuhi kebutuhan berbagai fungsi utama dan fungsi pendukung diperlukan perseroan untuk mendorong percepatan transformasi digital, pertumbuhan bisnis dan penjualan secara berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama seperti kantor pusat, kantor operasional pendukung bisnis, pengembangan inisiatif dan aktivitas digital termasuk digital research and development menjadi fungsi-fungsi penting yang perlu berada pada satu lokasi yang memungkinkan dilakukannya koordinasi secara optimal,” tulis manajemen dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (13/10/2021).

Kemudian, sebagian ruang dalam Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2, Jl. Gajah Mada No. 25- 26, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp 61 miliar. Pada sisi pemasaran, perseroan akan melakukan pengembangan integrated sales management yang mencakup inbound seperti telesales center, dan outbound seperti canvasing sales team dan telesales, di mana akan lebih optimal apabila dapat diintegrasikan dalam satu lokasi.

“Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah,” tambah manajemen.

Terkait mekanisme, setiap pemegang 27 saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 16.15 WIB mendapatkan satu HMETD di mana satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru. HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar selama lima hari bursa mulai tanggal 7-13 Desember 2021. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 7 Desember 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 6 Desember 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 3,57%.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu Grahaputra Mandirikharisma akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp 1.205 setiap saham dengan total sebanyak-banyaknya Rp 193 miliar dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dan sebanyak-banyaknya Rp 5,1 miliar dengan melakukan penyetoran tunai.

Jika rencana ini berjalan, Graha Putra Mandirikharisma akan memegang 3,57% porsi saham NOBU, dari sebelumnya tidak memegang selembar saham pun.

Komposisi dan struktur permodalan berdasarkan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 30 September 2021, yang disiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek perseroan adalah sebagai berikut, yakni PT Kharisma Buana Nusantara 22,53%, PT Prima Cakrawala Sentosa 19,58%, PT Matahari Department Store Tbk 16,40%, OCBC Securities Pte Ltd 11,64%, Nomura Securities Co Ltd 9,81%, PT Lippo General Insurance Tbk 7,60%, dan publik 12,44%.

Terkait kinerja, laba neto perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 20,67 miliar, menurun 20,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 26,01 miliar. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dikarenakan adanya pembentukan cadangan kerugian nilai. Lalu, peningkatan signifikan terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan peningkatan penempatan pada efek-efek.

