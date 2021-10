Impor Tiongkok Tidak Sesuai Ekspektasi Pasar, Bursa Asia Mixed

Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:49 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak bervariasi pada perdagangan Rabu (13/10/2021). Impor Tiongkok naik, tetapi masih di bawah ekspektasi pasar.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,32%, indeks komposit Shanghai naik 0,42%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,11%, Kospi Korsel naik 0,96%, Straits Times Singapura naik 1,44% ke 3.158. Bursa Hong Kong ditutup karena peringatan topan.

Impor Tiongkok bulan September naik 17,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini lebih rendah dari ekspektasi analis Reuters. Impor batu bara Tiongkok pada September melesat 76% ke 32,9 juta ton, kenaikan tertinggi sejak Desember.

BACA JUGA Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Data Perdagangan Tiongkok

Ekspor September naik 28,1% secara year on year, lebih baik dari ekspektasi survei analis Reuters di 21%. Surplus Tiongkok dengan AS bulan September melebar ke US$ 42 miliar, rekor bulanan tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor ke AS naik 30%, sementara impor naik sekitar 17%.

Adapun semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 117,72 poin menjadi 34.378,34, sementara S&P 500 turun 0,24% menjadi 4.350,65. Nasdaq Composite turun 0,14% menjadi sekitar 14.465,93.

Pelemahan di Wall Street terjadi setelah Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan global 2021, karena gangguan pasokan dan pandemi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com