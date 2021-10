PTPP Raih 3 Penghargaan BUMN Corporate Brand Awards 2021

Rabu, 13 Oktober 2021 | 19:05 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP, berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Brand Awards 2021.

Acara penghargaan ini digelar secara hybrid, yaitu offline bertempat di Ayana Midplaza Hotel Jakarta, dan juga secara virtual melalui aplikasi Zoom yang dihadiri oleh Corporate Secretary PTPP, Yuyus Juarsa, pada Selasa (12/10/2021).

Adapun tiga kategori penghargaan yang diraih PTPP dalam acara penghargaan tersebut yaitu, Best Company Profile Print in Construction Group Category, Best Customer Satisfaction in Construction Category, dan Special Mention of

Excellence in Annual Report Construction Group Category.

Yuyus Juarsa mengatakan, brand equity memiliki peran yang sangat besar terhadap perusahaan. Setiap perusahaan berusaha untuk memiliki ekuitas brand yang positif. Selaras dengan usaha peningkatan nilai dari brand equity guna mempertahankan citra dan top line perusahaan, peran dari pemimpin pelaku komunikasi korporat juga perlu diperhatikan.

"Situasi pandemi covid-19 mengubah pola komunikasi perusahaan baik komunikasi internal maupun eksternal. Di era industri 4.0, segala hal dijalankan dengan tren digitalisasi dan keterbukaan, bentuk komunikasi disampaikan melalui media online," ujar Yuyus dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (13/10/2021).



"Pelaku komunikasi korporat dituntut untuk menggunakan peluang sebaik mungkin dalam melakukan strategi komunikasi dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial," tambahnya

Yuyus mengatakan, penghargaan yang diterima oleh PTPP ini merupakan apresiasi atas kerja keras dari seluruh insan perusahaan, terutama tim komunikasi korporat di masa pandemi covid-19 ini.

"Kami berharap penghargaan Indonesia BUMN Awards 2021 ini dapat memotivasi insan PTPP dalam menguatkan brand equity menjadi kunci yang penting bagi perusahaan BUMN,” jelasnya.

Di tengah era disrupsi yang terjadi saat ini, kata Yuyus, PTPP senantiasa menjaga reputasi perusahaan positif di mata publik. "Penghargaan ini merupakan tantangan bagi PTPP untuk dapat terus meningkatkan brand awareness perusahaan," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com