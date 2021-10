Selama Oktober, Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Melonjak Drastis

Rabu, 13 Oktober 2021 | 21:02 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FMB

Tangerang, Beritasatu.com - Pascapelonggaran aturan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat angka penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten mengalami lonjakan yang signifikan. Terlebih saat ini anak usia di bawah 12 tahun diizinkan menggunakan moda transportasi udara.

Hingga pertengahan bulan Oktober 2021 ini, tercatat 40.000-50.000 penumpang per harinya terbang dan mendarat melalui Bandara Soetta, Tangerang. Hal itu diungkapkan Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno Hatta, M Holik Muwardi saat ditemui di Bandara Soetta, Rabu (13/10/2021).

"Jadi di bulan Oktober ini kalau kita mengamati untuk penumpang saat ini di week days umumnya ada di sekitar 40.000-50.000 penumpang per harinya. Weekend kalau kita amati itu sekitar 50.000-60.000 penumpang per harinya. Pergerakan pesawat pada saat akhir pekan mencapai 400 sampai 550 penerbangan per harinya," ungkap Holik.

Ditambahkannya, selama pelaksanaan PPKM darurat dan PPKM Level 4 yang diberlakukan di Jawa dan Bali jumlah penumpang pengguna pesawat udara memang menurun drastis.

"Kalau dibandingkan dengan bulan Juli pada saat PPKM Darurat, itu penumpangnya hanya 11.000-13.000 per hari. sedangkan bulan ini sudah lumayan lonjakannya signifikan," tegasnya.

Meski peraturan perjalanan ini telah di longgarakan pemerintah, tapi pihak Angkasa Pura II selaku Operator Bandara Soetta tetap berupaya menjalankan prosedur protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Kita tetap menjalankan pemeriksaan terhadap penumpang sesuai aturan dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi Covid-19," tandasnya.

