Pengembang Properti Maksimalkan Perpanjangan Insentif PPN

Christine Natadipraja, President Billionaire Club (kedua kiri) secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada Masrosanti Sinaga (ketiga kiri) selaku pembeli rumah di klaster New Shinano Precast, Rabu, 13 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan pengembang properti, PT Modernland Realty Tbk terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan perpanjangan insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang diberlakukan hingga akhir tahun 2021.

Pasalnya, kebijakan perpanjangan insentif PPN tersebut mampu mendorong minat masyarakat untuk membeli properti baik untuk ditempati maupun tujuan investasi di saat pandemi yang hingga saat ini belum juga usai.

Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk, Helen Hamzah mengatakan, salah satu cara yang dilakukan Modernland adalah dengan mempercepat pembangunan rumah berteknologi precast di township Jakarta Garden City yakni klaster New Shinano Precast dan klaster La Seine Precast.

"Masyarakat begitu meminati produk rumah tapak yang menggunakan teknologi precast. Hingga saat ini, rumah precast di Jakarta Garden City sudah berhasil terjual sebanyak 141 unit,” ungkap Helen Hamzah, di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Helen menjelaskan, sepanjang semester I 2021, Modernland berhasil membukukan marketing sales sebesar Rp 821 miliar atau meningkat 21% dibanding periode yang sama di tahun 2020.

Untuk segmen residensial, proyek perumahan Jakarta Garden City yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk di Jakarta Timur seluas 370 hektare (ha), masih menjadi kontributor utama penjualan bagi perseroan.

Serah Terima New Shinano Precast

Manajemen Jakarta Garden City kembali menyerahkan rumah klaster New Shinano Precast kepada pembeli, Rabu (13/10/2021). Penyerahan dilakukan oleh Christine Natadipraja, President Billionaire Club kepada Masrosanti Sinaga, salah seorang pembeli rumah New Shinano Precast di blok A9-58.

Christine Natadipraja mengatakan, kunci sukses cepatnya pembangunan rumah precast karena menggunakan material facade dan struktural precast M Panel lansiran PT Modern Panel Indonesia, yaitu berupa dinding struktural yang diproduksi dengan material full beton, dan diproduksi secara pabrikasi atau sistem pracetak.

"Dengan demikian, pengerjaan rumah precast cenderung lebih cepat dibanding rumah konvensional yang rata-rata membutuhkan waktu 12 bulan hingga 18 bulan. Adapun, tahapan pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan pondasi, pemasangan precast, MEP serta arsitektural," paparnya.

Christine menambahkan, Modernland ingin menjadi pionir sebagai developer terdepan di Indonesia yang mengusung teknologi precast dalam setiap pembangunan portofolionya karena memiliki banyak keunggulan, seperti dinding dapat langsung dilakukan pengecatan, pengerjaan dinding bangunan lebih cepat, tidak terjadi retak rambut, permukaan rata dan halus, lebih kokoh, low maintenance, thermal insulation, tahan terhadap kebocoran, lebih kedap suara, dan tahan gempa.

"Jadi jangan bimbang untuk membeli rumah precast di Jakarta Garden City. Kami berkomitmen untuk membangun sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Manfaatkan perpanjangan insentif PPN dengan segera membeli rumah precast di Jakarta Garden City yang memiliki prospek sangat bagus di masa depan,” pungkas Christine.

