Isyarat Pengurangan Stimulus The Fed Makin Nyata

Kamis, 14 Oktober 2021 | 05:04 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Washington, Beritasatu.com– Seorang pejabat The Federal Reserve (The Fed) mengisyaratkan bank sentral Amerika Serikat (AS) segera mengurangi stimulus dan tingginya inflasi mungkin segera melandai. Pejabat itu juga mengungkapkan pembelian aset (tapering) mungkin segera dilakukan.

The Fed bulan lalu mengisyaratkan siap memulai proses pengurangan pembelian obligasi dan sekuritas lain, yang dimaksudkan membantu negara mengatasi dampak akibat Covid-19.

Dalam pidatonya di Institut Keuangan Internasional (IIF), Wakil Gubernur The Fed Richard Clarida mengatakan ekonomi terbesar dunia hampir menyelesaikan uji coba kemajuan lanjutan yang substansial. Ini telah ditetapkan oleh bank sentral untuk menentukan kapan harus mengurangi kebijakan stimulusnya.

BACA JUGA Imbal Hasil SUN Diproyeksi Naik Dipengaruhi Sentimen Tapering The Fed

"Saya sendiri percaya bahwa standar 'kemajuan lanjutan yang substansial' telah lebih dari terpenuhi, sehubungan dengan mandat stabilitas harga kami dan semuanya telah dipenuhi, sehubungan dengan mandat ketenagakerjaan kami," kata Clarida, Rabu (12/10/2021).

Dia mencatat bahwa anggota komite penetapan kebijakan bank bulan lalu secara keseluruhan menyuarakan hal yang sama. Kecuali situasi ekonomi berubah secara dramatis, pengurangan bertahap pembelian aset yang berakhir sekitar pertengahan tahun depan mungkin akan terwujud.

The Fed saat ini membeli US$ 80 miliar obligasi pemerintah Treasury dan US$ 40 miliar pinjaman sekuritas berbasis hipotek (MBS) setiap bulan, yang dimulai sejak tahun lalu karena pandemi Covid-19.

Namun pembelian tersebut telah dikritik karena memicu inflasi yang meningkat sepanjang 2021, ketika pemulihan ekonomi global dan rantai pasokan menghadapi kenaikan permintaan.

BACA JUGA Bitcoin Rebound Berkat Pernyataan the Fed

Clarida mengatakan, laju inflasi AS tahunan 2,9% seperti yang dilaporkan oleh Departemen Perdagangan sejak Februari 2020 jauh di atas apa yang dianggap sebagai kenaikan moderat dari sasaran bank sebesar 2%.

"Membuka kembali ekonomi senilai US$ 20 triliun tahun ini membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar daripada melakukan penutupan tahun lalu," katanya.

Tetapi Clarida yakin inflasi akan kembali ke level yang ditargetkan The Fed. "Lonjakan inflasi yang tidak diinginkan tahun ini, setelah penyesuaian harga ini selesai dan kemacetan (rantai pasokan) telah terbuka, pada akhirnya akan terbukti sebagian besar (lonjakan) bersifat sementara," lanjutnya.

Namun Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic memperingatkan bahwa inflasi yang lebih tinggi dapat bertahan lebih lama. "Saya pikir inflasi kemungkinan masih akan tetap di atas 2%. Seberapa jauh ke depan, tidak bisa saya katakan. Tapi risiko kenaikan sangat menonjol," katanya kepada Peterson Institute of International Economics.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: AFP