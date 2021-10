Penurunan 3 Hari S&P 500 Terhenti, Investor Pantau Kinerja Perusahaan dan Fed

Kamis, 14 Oktober 2021 | 05:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi pada Rabu (13/10/2021). Penurunan 3 hari beruntun S&P 500 terhenti karena investor mencerna pendapatan kuartal ketiga dan isyarat bank sentral AS, the Fed mengurangi program pembelian aset.

S&P 500 ditutup naik 0,3% menjadi 4.363,80. Nasdaq Composite naik 0,7% menjadi 14.571,64. Dow Jones Industrial Average melemah 0,53 poin (0,0%) di 34.377,81 setelah sempat anjlok 260 poin.

Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal September yang dirilis Rabu sore menunjukkan bank sentral mulai mengurangi program pembelian aset setelah pertengahan November 2021

“Para peserta umumnya menilai bahwa jika pemulihan ekonomi tetap pada jalurnya, proses pengurangan bertahap yang berakhir sekitar pertengahan tahun depan kemungkinan akan tepat,” kata risalah tersebut.

Sementara indeks harga konsumen atau inflasi AS September yang dirilis Rabu pagi melonjak 0,4% dari bulan sebelumnya dan 5,4% (year on year/yoy), menurut Departemen Tenaga Kerja. Ekonom memperkirakan 0,3% dan 5,3% yoy, menurut Dow Jones.

Musim pendapatan kuartal ketiga dimulai pada Rabu. Laba JPMorgan Chase melampaui ekspektas. Pendapatan bank AS terbesar berdasarkan aset ini juga lebih tinggi dari yang diharapkan. Namun saham JPMorgan turun 2,6%. Sepanjang 2021, sahamnya naik lebih 26%.

Delta Air Lines juga melaporkan hasil keuangan Rabu. Perusahaan membukukan pendapatan lebih tinggi dari perkiraan dan mencatat laba kuartalan pertamanya tanpa menghitung bantuan federal sejak awal pandemi. Namun, maskapai mengatakan kenaikan biaya bahan bakar akan menekan laba kuartal keempat. Saham Delta turun sekitar 5,8%.

Saham Apple turun 0,4% setelah Bloomberg News melaporkan kemungkinan akan memangkas produksi iPhone 13 karena kekurangan chip.

Meskipun Apple melemah, saham teknologi menikmati kenaikan pada Rabu dari imbal hasil Treasury 10-tahun AS yang lebih rendah. Suku bunga rendah dapat mendorong pertumbuhan harga saham karena mengangkat nilai pendapatan masa depan perusahaan. Investor cenderung menjangkau saham teknologi dengan margin tinggi ketika suku bunga rendah.

Kenaikan sektor teknologi mendukung Nasdaq Composite dan S&P 500. Nama-nama besar seperti Microsoft, Alphabet, dan Amazon menguat. Nvidia, Zoom, dan Salesforce juga naik.

Investor menunggu laporan pendapatan dari Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo dan Walgreens Boots Alliance pada Kamis (14/10/2021).

Sumber: CNBC