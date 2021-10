Fed Kurangi Stimulus Secara Bertahap pada Pertengahan November

Kamis, 14 Oktober 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) mulai mengurangi bantuan stimulus kepada perekonomian setelah pertengahan November 2021. Hal itu terungkap dalam risalah pertemuan bank sentral September yang dirilis Rabu (13/10/2021).

Ringkasan pertemuan menunjukkan anggota merasa The Fed hampir mencapai tujuan ekonominya dan dapat mulai menormalkan kebijakan dengan mengurangi pembelian aset bulanan.

Dalam proses yang dikenal sebagai tapering, The Fed akan mengurangi US$ 120 miliar per bulan pembelian obligasi secara bertahap. Risalah menunjukkan bank sentral mungkin mulai memotong US$ 10 miliar sebulan pada pembelian obligasi pemerintah AS (Treasurys) dan US$ 5 miliar sebulan di sekuritas berbasis hipotek (mortgage backed securities/MBS). Adapun saat ini The Fed membeli setidaknya US$ 80 miliar di Treasurys dan US$ 40 miliar di MBS.

Sementara target mengakhiri pembelian jika tidak ada gangguan adalah pertengahan 2022. Risalah mencatat jika pemulihan ekonomi tetap pada jalurnya, maka proses pengurangan bertahap yang berakhir sekitar pertengahan tahun depan kemungkinan akan tepat.

“Jika keputusan memulai pengurangan pembelian terjadi pada pertemuan berikutnya, maka proses pengurangan dapat dimulai pada pertengahan November atau pertengahan Desember,” kata ringkasan tersebut.

The Fed selanjutnya bertemu 2-3 November.

Sumber: CNBC