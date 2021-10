Harga Minyak Stabil karena Dua Hal Ini

Kamis, 14 Oktober 2021 | 06:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak datar (flat) pada Rabu (13/10/2021) karena melonjaknya biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik mengimbangi ekspektasi permintaan minyak mentah yang lebih lambat karena ekonomi utama dunia berjuang dengan inflasi dan masalah rantai pasokan.

Harga brent berjangka melemah 24 sen, atau 0,3%, menjadi US$ 83,18 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) patokan AS turun 20 sen, atau 0,25%, menjadi US$ 80,44 per barel.

Harga minyak berada dalam tekanan ketika Tiongkok, importir minyak mentah terbesar dunia, merilis data yang menunjukkan impor September turun 15% dari tahun sebelumnya.

Tiongkok bersama negara di Eropa dan India, menghadapi kekurangan batu bara dan gas alam yang mendongkrak harga bahan bakar untuk pembangkit listrik. Adapun produk minyak digunakan sebagai pengganti.

Komisi Eropa menguraikan langkah-langkah untuk memerangi lonjakan harga energi dengan menjajaki pembelian gas bersama di antara negara-negara wilayah tersebut.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan permintaan minyak dunia tahun 2021 sambil mempertahankan pandangan tahun 2022. Namun OPEC mengatakan lonjakan harga gas alam dapat meningkatkan permintaan produk minyak.

Di Rusia, Presiden Vladimir Putin mengatakan harga minyak bisa mencapai US$ 100 per barel. Selain itu, Moskow siap menyediakan lebih banyak gas alam ke Eropa jika diminta.

Pasar energi fokus pada krisis pasokan yang mempengaruhi permintaan minyak, terutama di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok. “Ini adalah masa-masa sulit bagi Tiongkok. Krisis energi yang parah mencengkeram negara ini,” kata Stephen Brennock dari broker PVM.

Di India, konsumsi bahan bakar September naik karena aktivitas ekonomi meningkat. Namun melonjaknya harga minyak global dapat menghambat pemulihan di importir minyak terbesar ketiga di dunia itu.

Di Amerika Serikat, pemerintah memproyeksikan konsumen akan menghabiskan lebih banyak untuk memanaskan rumah mereka musim dingin ini daripada tahun lalu.

Gedung Putih telah berbicara dengan produsen minyak dan gas AS dalam beberapa hari terakhir untuk membantu menurunkan kenaikan biaya bahan bakar, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sumber: CNBC