Harga Emas Menguat Seiring Penurunan Dolar dan Imbal Hasil

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik lebih 1% pada Rabu (13/10/2021) karena pelemahan dolar dan imbal hasil obligasi (Treasury) Amerika Serikat (AS). Investor juga fokus pada risalah pertemuan kebijakan terbaru bank sentral, Federal Reserve (the Fed) soal strategi pengurangan stimulus.

Harga emas di pasar spot naik 1,6% mendekati level tertinggi 4 minggu mencapai US$ 1.788,01 per ons. Sementara emas berjangka AS melonjak 1,6% menjadi US$ 1.786,60.

Adapun harga perak di pasar spot naik 2,3% menjadi US$ 23,05 per ons, platinum naik 2% menjadi US$ 1.027,09 dan paladium menguat 4,7% menjadi US$ 2,142,30.

“Emas mengikuti imbal hasil obligasi saat ini. Reaksi awal setelah data CPI (consumer price index) atau inflasi adalah lonjakan imbal hasil, yang sekarang mulai memudar,” kata analis RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Pada awal sesi, kenaikan emas terpangkas karena acuan imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik di atas 1,6% menyusul data harga konsumen AS meningkat secara solid pada September dan diprediksi naik lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Namun turunnya imbal hasil, yang mengurangi biaya peluang memegang emas tanpa bunga, mendorong reli emas.

Emas juga mendapat dukungan dari pelemahan dolar dan kekhawatiran bahwa inflasi tinggi akan memukul pertumbuhan ekonomi global.

“Mengingat bagaimana pembicaraan stagflasi terus menguras sentimen global, ini dapat mendukung emas,” kata analis FXTM Lukman Otunuga.

