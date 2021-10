IHSG Diprediksi Menguat, Pantau Saham Pilihan Ini

Kamis, 14 Oktober 2021 | 07:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan naik menyusul sentimen positif global.

"IHSG akan mencoba untuk naik ke rentang konsolidasi yang lebih tinggi dengan proyeksi pergerakan di 6.500-6.650," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Kamis (14/10/2021).

Dia mengatakan investor global menyikapi rilis notulen rapat the Federal Reserve (teh Fed) periode September yang menunjukkan sebagian besar pejabat bank sentral melihat bahwa proses tapering akan dimulai pada pertengahan November.

Sementara inflasi Amerika bulan lalu tercatat naik 0,4%, sehingga secara tahunan posisi indeks harga konsumen (IHK) berada pada level 5,4%.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi IHSG pada perdagangan hari ini akan berada di kisaran 6.500-6.550.

Sementara bursa AS Wall Street bervariasi pada Rabu (13/10/2021). Penurunan 3 hari beruntun S&P 500 terhenti karena investor mencerna pendapatan kuartal ketiga dan isyarat bank sentral AS, the Fed mengurangi program pembelian aset. S&P 500 ditutup naik 0,3% menjadi 4.363,80. Nasdaq Composite naik 0,7% menjadi 14.571,64. Dow Jones Industrial Average melemah 0,53 poin (0,0%) di 34.377,81 setelah sempat anjlok 260 poin..

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Rabu (13/10). Ditutup menguat 50,63 poin atau 0,78% ke level 6,536,90. Indeks sempat menyentuh level tertingginya di 6.600,51 sedangkan terendah di level 6.492,65. Sebanyak 193 saham harganya naik, 310 saham turun dan 157 saham stagnan.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Buy target 1.950.

2. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Buy on weakness target 6.000.

3. PT Jasa Marga Tbk (JSMR)

Buy target 4.500.

4. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Buy target 7.025

5. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Buy target 7.450

Sumber: BeritaSatu.com