Awali Perdagangan IHSG Langsung Melonjak

Kamis, 14 Oktober 2021 | 09:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (14/10/2020) dibuka menguat di tengah bervariasinya bursa saham Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.10 WIB, IHSG menguat 72,0 poin (1,12%) menjadi 6.610.

BACA JUGA Bagaimana Gerak IHSG? Cermati Sejumlah Saham Ini

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik menjadi ke 453,5. Indeks LQ45 menguat 975,1 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) turun menjadi 581,1.

Sementara bursa AS Wall Street bervariasi pada Rabu (13/10/2021). Penurunan 3 hari beruntun S&P 500 terhenti karena investor mencerna pendapatan kuartal ketiga dan isyarat bank sentral AS, the Fed mengurangi program pembelian aset. S&P 500 ditutup naik 0,3% menjadi 4.363,80. Nasdaq Composite naik 0,7% menjadi 14.571,64. Dow Jones Industrial Average melemah 0,53 poin (0,0%) di 34.377,81 setelah sempat anjlok 260 poin..

BACA JUGA IHSG Diprediksi Menguat, Pantau Saham Pilihan Ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Rabu (13/10/2021). Ditutup menguat 50,63 poin atau 0,78% ke level 6,536,90. Indeks sempat menyentuh level tertingginya di 6.600,51 sedangkan terendah di level 6.492,65. Sebanyak 193 saham harganya naik, 310 saham turun dan 157 saham stagnan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com